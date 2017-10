Pääkirjoitus

Saisiko olla lisää ötököitä?

Hyönteisruokabuumi

on kovaa vauhtia rantautumassa myös Suomeen. Vauhtia trendille ­tuli, kun Suomi muutti tul­kintaansa EU:n uuselintarvikkeista.Hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena on tästä eteenpäin Suomessa sallittua. Tähän asti niitä on saanut myydä vain koristeiksi.Ensimmäiset kasvattamot ovat jo aloittaneet toimintansa Suomessa, mutta alkuun hyönteiset lienevät pääosin tuontitavaraa.Erityisesti köyhissä ja runsasväkisissä maissa hyönteiset ovat ennenkin olleet olennainen osa ruokavaliota.Hyönteisistä tehty ruoka kuulunee myös maailman niin kutsuttuihin mega­trendeihin. Maailmalla jo kaksi miljardia ihmistä syö hyönteisiä säännöllisesti.Kun maapallon väestömäärä kasvaa, tarvitaan lisää proteiinia. Naudanlihan kasvattaminen proteiinin lähteeksi on hyötysuhteeltaan huonoa.Suomalaiset varmaan totutetaan ensin hyönteisruokaan, joka ei enää lainkaan näytä hyönteiseltä. Ötököitä voi sekoittaa vaikka jauhelihan jatkeeksi.On tietysti makuasia, haluaako käyttää ötököitä keittiössä koristeina vai elintarvikkeina. Katseleeko mieluummin sirkkoja lautasella vai keittiön pöydällä?