Pääkirjoitus

Joka tutkimusta ei pidä totella

Ketä

Kysyin

Lisäksi

Ja lopulta

tässä nyt pitäisi uskoa?Tutkimus kertoo, että paino pysyy hallinnassa, kun syö päivän tukevimman aterian aamulla. Toinen tutkija neuvoo syömään päivän pääaterian illalla, koska se takaa hyvän yöunen.Kirjoitan työssäni uutisia terveysalan tutkimuksista, mutta toisinaan niiden tulokset ovat ristiriitaisia. Se hämmentää minua sekä toimittajana että yksityishenkilönä. Mistä kannattaisi ottaa ­onkeensa?Tutkimustuloksista kiistellään toisinaan kiivaasti myös oman perheen ­ruokapöydässä. Yksi syö pihviä ja vannoo vähähiilihydraattisen ruokavalion nimeen. Toinen ei eettisistä syistä syö lihaa eikä muita eläinperäisiä tuotteita lainkaan. Kumpikin osapuoli vetoaa tutkimustuloksiin, mutta toisinaan myös blogeihin, joissa yhden ihmisen kokemus vahvistuu samanmielisten joukossa ­ainoaksi totuudeksi.neuvoa Kuopion yliopistollisen sairaalan ravitsemusterapeutilta, lihavuustutkija Anna-Maria Teeriniemeltä. Hän muistutti minua seuraavista asioista.Tutkija etsii tutkimuksessaan vastausta tiettyyn kysymykseen: unitutkijaa kiinnostaa uni, lihavuustutkijaa laihtuminen ja ravitsemustieteilijää jokin aivan muu. Kannattaa siis ottaa onkeensa siitä tutkimuksesta, joka sopii omaan tilanteeseen.Jos siis haluan nukkua paremmin, syön tuhdisti illalla. Jos haluan pitää painon hallinnassa, syön tukevan ­aamiaisen.Laihdutustutkimusten tulosten tul­kitseminen voi sitä paitsi olla ongel­mallista: tutkittavat usein laihtuvat jo pelkästään sen vuoksi, että joku punnitsee heidät säännöllisesti ja kirjoittaa lukemat muistiin.kansainvälisissä tutkimuksissa kohderyhmä saattaa olla aivan erilaista väkeä kuin minä olen: heillä on eri perimä, erilaiset elämäntavat ja he syövät erilaista ruokaa.Jos esimerkiksi amerikkalaistutkimus kertoo, että perunan syöminen on epä­terveellistä, minun ei kannata heti lopettaa sitä. Tutkimusaineiston amerikkalaiset kun ovat saattaneet syödä pelkästään ranskalaisia perunoita.tutkimustulokset kertovat yhteydestä, mutta eivät välttämättä syy-seuraussuhteesta. Tästä kertoo klassinen esimerkki: helle lisää jäätelönsyöntiä ja hukkumiskuolemia, mutta se ei tarkoita, että jäätelönsyönti lisäisi hukkumisia.