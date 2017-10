Pääkirjoitus

Yliopistoihin on monta väylää tulevaisuudessakin

Yliopistojen

Yliopistot

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa

opiskelupaikat jaetaan tulevaisuudessa yhä useammin ylioppilastodistuksen perusteella. Silti yliopisto-opintoihin on tarjolla myös muita väyliä.Yliopisto-opinnoista haaveilevat lukiolaiset eivät nykyisin pääse opiskelemaan riittävän nopeasti. ­Lisäksi opiskelijat valmistuvat liian usein jostain muusta koulutus­ohjelmasta kuin siitä, jossa he ovat aloittaneet opintonsa.Suositut alat, kuten oikeustiede ja lääketiede, aiheuttavat tulpan yli­opistoon pääsyyn. Tästä seuraa ­noidankehä.Monet niistä opiskelijoista, jotka eivät ole päässeet haluamaansa koulutusohjelmaan, aloittavat opintonsa jollain muulla alalla ja pyrkivät seuraavana vuonna uudelleen ensisijaisesti tavoittelemaansa paikkaan. Jos nämä opiskelijat pääsevät seuraavana vuonna suosikkialoilleen, heidän aiemmissa koulutus­ohjelmissaan jää tyhjiksi opiskelupaikkoja, jotka olisi alun perin voitu jakaa juuri kyseisistä aloista kiinnostuneille hakijoille.Vyyhdissä yhdistyvät ajatukset ­oikeudesta päästä omalle unelma-alalle, omien edellytysten realistinen arviointikyky, hakijan vanhempien odotukset sekä hyvän koulutuksen hankkimisen paineet.Tämä ei ole vain yliopistojen ­ongelma. Lukion opinto-ohjausta pitäisi kehittää, jotta se tukisi lukiolaisia yksilöllisemmin opiskelualan valinnassa. Myös yliopistojen koulutusohjelmien kuvauksia ja opinnoissa menestymisen edellytyksiä pitää selkeyttää.joutuvat nyt uudis­tamaan opiskelijavalintaa nopeasti, eikä todistusvalinnan vaikutuksia ole ehditty analysoida kokeilun avulla. Tutkimustieto on kuitenkin ainoa tapa ohjata opiskelijavalintoja oikeaan suuntaan. Siksi on erittäin tärkeää tutkia, mitä todistusvalinnan laajenemisesta seuraa.Ketkä valitaan kullekin alalle ja miten he menestyvät opinnoissaan? Kuka jää ulkopuolelle ja mitä heille tapahtuu? Kuinka moni todistus­valinnan kautta opiskelupaikan saanut lopulta valmistuu aloittamastaan koulutusohjelmasta?koordinoi parhaillaan valtakunnallista valintakokeiden ­uudistusta. Hanke ei kohdistu vain todistusvalinnan laajentamiseen, vaan tavoitteena on kehittää monenlaisia väyliä yliopistoon.Valintakokeista rakennetaan kevyempiä eli vähemmän valmistautumista ja lukemista vaativia. Tuoreilla ylioppilailla on näin yhtäläinen mahdollisuus valmistautua valintakokeeseen kuin aiemmin ylioppilaaksi kirjoittaneilla. Kuukauden valmistautumisaika alkaa ylioppilaskirjoitusten päättymisen jälkeen.Uudistuksessa on tarkoitus lisätä mahdollisuuksia siirtyä yliopistoon avoimen yliopiston opintoja suorittamalla. Yliopistot ovat yhdessä linjanneet, ettei tähän vaadittaisi yhtä lukukautta enempää opintoja.Menestyksekäs opiskelu yliopistossa edellyttää kiinnostusta ja motivaatiota alaa kohtaan. Avoimessa yliopistossa opiskellessaan hakija saa realistisen käsityksen siitä, millaisia sisältöjä alalla opiskellaan ja miten vaativaa yliopistossa opiskelu on. Toisaalta opiskelija saattaa huomata, että hänellä oli väärä kuva ­valitsemastaan alasta.Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet eivät mene hukkaan, vaan ne voidaan myöhemmin sisällyttää osaksi tutkintoa.Avoimen yliopiston väylä tarjoaa yliopistoille hyvät mahdollisuudet valita opiskelijat, jotka ovat jo osoittaneet kykynsä tietylle alalle. Opinnot avoimessa yliopistossa säästävät pitkällä aikavälillä yliopistojen koulutusohjelmien opetusresursseja.Erikseen on pohdittava, miten avoimen yliopiston kautta koulutusohjelmaan tulleet saadaan integroitua muiden yliopisto-opiskelijoiden joukkoon. Avoimen yliopiston hyödyntäminen jättää yliopistoille autonomian päättää opintojen sisällöstä ja siitä, millaista opintomenestystä koulutusohjelmaan pääsemiseen vaaditaan.on jo ­usean vuoden ajan tarjottu tietojenkäsittelytieteessä avointa verkkokurssia, jonka suorittamalla voi ­saada alan opiskelupaikan. Verkkokurssi on ollut erittäin suosittu, ja sen kautta valitut opiskelijat ovat kiinnittyneet hyvin yliopisto-opintoihin ja menestyneet niissä.Digitalisaatio mahdollistaa avoimen väylän laajentamisen. Verkkokurssit eivät vaadi fyysistä läsnä­oloa. Niitä voi suorittaa kuka tahansa asuinpaikasta riippumatta.