Hyvin suunniteltu uudistaminen kirkastaa arvorakennuksen idean

määrä kertoo, missä uudisrakentaminen on vilkasta. Pääkaupunkiseudulla rakennetaan runsaasti asuntoja, ja Helsingissä on lisäksi suuria kauppakeskushankkeita. Rata­pihoja katetaan, ja entiset satama-alueet otetaan uuteen käyttöön. Maisema muuttuu vauhdilla.Korjausrakentaminen muuttaa maisemaa vähemmän, koska rakennusten julkisivut ovat jo olemassa. Seinien sisäpuolella tehtävät muutokset voivat kuitenkin olla suuria, ja teknisten ratkaisujen päivittäminen nykyaikaan vaatii suunnittelijoilta ja toteuttajilta paljon taitoa.Eilen maanantaina jaetusta neljännestä arkkitehtuurin Finlandia-palkinnosta kisasi itsenäisyyden juhlavuoden hengessä neljä peruskorjauskohdetta: voittajaksi selvinneen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskukseksi peruskorjatun Otaniemen kampuksen kirjaston lisäksi ­mukana olivat Tarton Paavalinkirkko ja seurakuntakeskus, Helsingin kaupunginteatteri sekä Roihuvuoren ala-aste.Kaikkien alkuperäiset suunnittelijat ovat ammattikuntansa huippuja: Alvar Aalto, Eliel Saarinen, Timo Penttilä ja Aarno Ruusuvuori. Onnistunut peruskorjaus säilyttää rakennuksesta olennaisen ja parhaimmillaan kirkastaa sen ideaa tuomalla mukaan nykyajan ratkaisut.Otaniemessä NRT-arkkitehdit saivat kerätä digitalisaatiosta hyödyt, kun aiemmasta kirjavarastosta pystyttiin tekemään nykyaikainen oppimiskeskus. Asiakkaiden käyttöön tuli runsaasti uutta monikäyttöistä ja tyylikästä tilaa.orjausrakentaminen on taloudellisesti merkittävää toimintaa. Tuoreimman tilaston mukaan vuonna 2015 korjausrakentamisen urakoiden arvo oli yhteensä 6,8 miljardia euroa, runsas kolmasosa kaikista yritysten tekemistä talonrakennustöistä.Arvokohteiden peruskorjaushankkeet ovat kuitenkin usein myös wau-arkkitehtuuria, joka saa samaan aikaan ihailemaan rakennuksen alkuperäistä ideaa ­sekä sen nykyaikaan päivitettyä versiota.Suomessa on runsaasti rakennuksia, joita odottaa peruskorjaus. Hyvin tehty korjaus tuo kunniaa paitsi suunnittelijoille myös rakennushankkeista päättäville. Aina siihen ei tarvita uudisrakennusta.