Pääkirjoitus

Las Vegasin verilöyly tuskin opettaa

Maanantaina

iltapäivällä Suomen aikaa tiedot Las Vegasin verityöstä ylittivät yhden rajan: viranomaisten mukaan kuolonuhrien määrä oli jo 50 ihmistä, mikä teki Nevadan tapauksesta Yhdys­valtojen historian vakavimman joukkoampumisen.Kun teon järkyttävyys kävi ilmi, alkoi myös selittävien syiden etsiminen. Poliisin mukaan tekijä oli paikallinen 64-vuotias mies, joka oli tulittanut country­musiikkifestivaalin konsertin yleisöä viereisen hotellin yläkerroksista.Suomalaisesta näkökulmasta teon laajuutta edesauttoi Yhdysvaltojen asekulttuuri, vaikka liipaisinta on vetänyt yksittäinen ihminen toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Yhdysvalloissa tiukempien aselakien vaatijoita on kuitenkin muihin maihin verrattuna yllättävän vähän.Aselehti Guns & Ammo pani kaksi vuotta sitten Yhdysvaltojen osavaltiot ­järjestykseen sen mukaan, kuinka hyviä ne lehden mielestä olivat aseiden omistajille. Vaikka Nevada oli vasta sijalla 22, lehti kiitti samana vuonna alkanutta osaval­tion aselakien väljentämistä.Las Vegasin verilöyly tuskin pakottaa osavaltioita muuttamaan aselakeja. Yhdysvallat on vastedeskin outo poikkeus länsimaiden joukossa.