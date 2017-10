Pääkirjoitus

Kommunismin uhreja muistetaan laimeasti

Vanhat EU-maat

Kontonisin

Tallinnasta

Ensi vuonna,

Suomen

eivät vieläkään suhtaudu kommunismin aikaisiin rikoksiin niin vakavasti kuin Virossa ja monissa kommunismihallinnon kokeneissa maissa odotetaan.Viro sai kylmän muistutuksen asiasta elokuussa, kun Kreikan ­oikeusministeri Stavros Kontonis kieltäytyi tulemasta EU:n puheenjohtajamaan Viron järjestämään konferenssiin kommunismin aikaisista rikoksista.Monet muutkaan oikeusministerit eivät päässeet paikalle Tallinnan Kulttuurikattilaan, mutta Kontonis kieltäytyi kutsusta periaatteesta.”Historian tosiasia on, että neuvostoarmeija vapautti Euroopan natsien keskitysleireistä ja holokaustin hirveyksistä”, Kontonis perusteli kirjeessään oikeusministeri Urmas Reinsalulle.näkemys on tavallinen vanhoissa EU-maissa, tietävät virolaiset, jotka ovat ajaneet natsismin ja kommunismin rinnastamista.Natsismin ideologian ydintä ovat rasismi, suvaitsemattomuus ja joukkomurhat. Kommunismista on ­kehittynyt suuntauksia, jotka pyrkivät yhdistämään sosialismin demo­kratiaan ja vapauteen, Kontonis perusteli.Kun Kontonisin kieltäytymisestä nousi skandaali Kreikassa ja Virossa, pyysin kirjeen luettavaksi Viron oikeusministeriöstä. Kävi ilmi, että kirjeenvaihto jatkuu. Reinsalu vastasi Kontonisille, ettei kommunismi muuttunut humaaniksi Stalinin kuoleman jälkeen: ”Olen nelikymppinen ja päättänyt kouluni neuvostomiehityksen aikana. Tiedän, mistä puhun.”Kontonis vastasi, että kommunistien aatteellinen siipi on tuominnut autoritaarisen: ”Edustamani vasemmisto pitää stalinismia kommunismin suurimpana herjana ja uusliberalismin käynnistäjänä.”katsoen näyttää kummalta, kuinka hankala monissa länsimaissakin on tunnustaa kommunismin aikaisia rikoksia. Täällä aihe on jatkuvasti esillä.Äskettäin kävimme Viron Meri­museon ruutikellarissa Kommunismin aikakausi -näyttelyssä. Tyttärelle jäi sieltä mieleen, että kommunismissa naiset tekivät työt. He olivat usein kantavassa roolissa esimerkiksi lääkäreinä ja opettajina, mutta johtajiksi he eivät juuri päässeet.Julistettua tasa-arvon ihannetta ei käytännössä toteutettu. Sama koski muutakin elämää iskulauseiden takana.Kommunismin uhrien määräksi tutkijat arvioivat liki 100 miljoonaa.Kommunismin myyttisestä alku­legendasta, lokakuun vallankumouksesta ja Talvipalatsin valtauksesta tulee pian kuluneeksi sata vuotta. Maailmankartalla ei näy esimerkkiä kommunistijohtoisesta valtiosta, jossa vapaus ja demokratia olisivat toteutuneet.Menneisyyden tunnustaminen ja empatia ovat yhtä tärkeitä asioita sekä kommunismin uhrien että holokaustin uhrien jälkeläisille.kun Viro juhlistaa 100-vuotissyntymäpäivää, Tallinnaan Maarjamäelle pystytetään muistomerkki kommunismin uhreille. Kiveen hakataan parinkymmenentuhannen Viron ulkopuolelle haudatun nimet. Viron hallitus haluaa myös kommunismin rikosten kansainvälisen tutkimuskeskuksen Tallinnaan.Kommunismin ja natsismin rinnastus ei ole ollut pelkästään vastatuulessa. Läpimurto oli EU:n parlamentin vuoden 2009 julkilausuma, joka rinnastaa natsismin ja totalitaarisen kommunismin. Järjestelmien uhrien yleiseurooppalaiseksi muistopäiväksi nimettiin 23. elokuuta, jolloin natsi-Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat Euroopan etupiireihinsä salaisella sopimuksella vuonna 1939. Päivää muistetaan kahdeksan kommunismihallinnon alaisuudessa eläneen EU-valtion lisäksi vain Ruotsissa ja lisäksi Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Georgiassa.almanakassa 27. tammikuuta on vainojen uhrien muistopäivä. Neuvostoarmeija vapautti Ausch­witzin keskitysleirin tuona päivänä vuonna 1945. Se on YK:n nimeämä holokaustin muistopäivä.Ehkä on välinpitämättömyyttä tai vain periaate, ettei 23. elokuuta ole useimpien EU-maiden kalenterissa kommunismin ja natsismin uhrien yhteinen muistopäivä.Tästä näkökulmasta Kontonisin julkinen kieltäytyminen konferenssikutsusta osoittautui lopulta piristysruiskeeksi historiakeskustelulle.Välinpitämättömyys on pahinta. Toivottavasti ministerien kirjeenvaihto jatkuu ja se julkaistaan.