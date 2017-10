Pääkirjoitus

kouluopetuksen digitalisoinnin haitoista on viimein ottanut tuulta purjeisiinsa. Oppilaiden, vanhempien ja opettajien tähän saakka hiljainen enemmistö ­alkaa turhautua haittoihin, joita digisekoilu aiheuttaa koulun ­arjessa.perustelut ovat moninaiset. Olemme jääneet Pisa-tutkimuksissa huippusijoituksista, mihin on ehdottomasti tultava muutos – muutenhan suomalaista koulujärjestelmää ei enää ihailla ulkomailla! Lienee sattumaa, että digitalisaa­tion tuominen kouluihin on ­tapahtunut samaan aikaan kun sijoitukset vertailuissa ovat ­pudonneet.Juhlapuheissa kyllä ylistetään hyviä opettajia ja kerrotaan ­heidän olevan koulujärjestelmämme menestyksen kulma­kiviä. Vuosikymmeniä opetusalalla ­olleet opetusammattilaiset on kuitenkin nykyilma­piirissä saatettu tuntemaan riittämättömyyttä. Perinteiset kirjat, opettajan ja oppilaan kasvokkainen kohtaaminen ja opettajan puhe leimataan menneen ajan reliikeiksi.on se, joka ­kaataa väliseinät ja hankkii ­säkkituoleja ja tabletteja. Sankari­opettaja ei oikeastaan ole opettaja vaan jonkinlainen ohjaaja tai peräti kaveri. Oppilaat opettavat itseään, mikä on nykysuomeksi ”flipped learning”.Savonlinnan normaalikoulu sai Applelta palkinnon aloitettuaan ohjelmallisen kirjoista luopumisen. En usko, että edes Neuvostoliiton suurlähetystö älysi palkita Pirkkalan monisteen puuhamiehiä.Uutta opetusalan ammattitaitoa on osata käyttää Moodlea, Fronteria, Smartboardia, Chromebookia, Powerpointia ja html-ohjelmointia. Yliopistot ja varsinkin yritykset tarjoavat ­auliisti täydennyskoulutusta. Missä ovat vaatimukset oman tieteenalan ajankohtaisen keskustelun seuraamisesta? Entä oman puhetaidon tai äänen­käytön kehittämisestä?, että opetusalan päättäjät ovat lähteneet hallituksen vienti- ja tuottavuusloikkahankkeisiin. Kouluissa tehdään joka päivä sentään aivan ta­vallista työtä, luetaan ja las­ketaan.Koulun ensisijainen pää­määrä on tuottaa hyvää elämää. ­Uudistusvimmassa tämä tahtoo unohtua.esiintyy käsite ”uusi oppiminen”. Sen sisältö jää toki hämäräksi. Onko niin, että kaikki vanha on jokseenkin kelvotonta ja vain ­uudella saavutetaan tuloksia? Ei voi kuin päivitellä, että No­kian menestyksen rakensivat kansakoulun käyneet dino­saurukset.Toivottavasti suomalaisesta koulusta huolissaan olevat poliitikot ja opettajat panevat pisteen digikonsulttien saalistukselle. Enää ei tarvita yhtään ­tietokonetta vaan ihmisten kohtaamista.