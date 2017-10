Pääkirjoitus

Arvaamattomaksi moitittu Boris Johnson kampittaa Theresa Mayta kulisseissa

Britannian brexit-päätöksen oudoista seurauksista oli Lontoon entisen pormestarin Boris Johnsonin nousu konservatiivihallituksen ulkoministeriksi. Konservatiivien piirissä mietitään nyt, oliko Johnsonin nostaminen ministeriksi lopulta kovin hyvä idea.Konservatiivisena populistina profiloitunut Johnson oli EU-eron kannattajien johtohahmoja. Kesäkuussa 2016 pidetyn kansanäänestyksen jälkeen pääministeriksi noussut Theresa May oli alun perin EU-eron vastustaja.Johnsonin mukaantulo hallitukseen nähtiin tarpeellisena huomionosoituksena voittoisille EU-vastustajille mutta myös yrityksenä pitää arvaamaton yläluokkainen suupaltti kurissa. Se ei ole onnistunut. Ulkoministerin paikka ei näytä riittävän Johnsonille: hän haastaa pääministeriä jatkuvasti.May on viime viikkoina keskittynyt yritykseen saada käynnissä olevat neuvottelut EU-erosta etenemään tavalla, joka rauhoittaisi niiden ympärillä jatkuvaa sisäpoliittista kamppailua Britanniassa. Se antaisi konservatiiveille mahdollisuuden keskittyä haastamaan työväenpuolue ­labouria, joka on kääntänyt kurssinsa ­yllättävään nousuun.vaus linjan kirkastamisessa oli Mayn toissa perjantaina Firenzessä pitämä EU-puhe, jossa esitetyt myönnytykset saivat Britannian ja EU:n neuvottelut nytkähtämään eteenpäin. Päätapahtuma oli tänään keskiviikkona päättyvä konservatiivien puoluekokous, jossa rivit oli määrä saada ehjinä Mayn linjan tueksi.Molemmilla kerroilla Johnson ehti edelle. Ensin hän torjui lehtikirjoituksessa ajatuksen EU-eron siirtymäajasta – ennen kuin May ehti ehdottaa sitä Firenzessä. Seuraavaksi Johnson asetti lehtihaastattelussa puoluekokouksen aattona tiukat ehdot sille, miten siirtymäaikoja pitää tulkita.Vakuuttelut hallituksen yksimielisyydestä ovat jatkuneet, vaikka Johnson selvästi horjuttaa Mayn asemaa.Tarkkaavaisten arvioiden mukaan horjutuksesta saattaa kuitenkin olla lopulta hyötyä Maylle. Monia konservatiivejakin kauhistuttaa ajatus siitä, että Johnson nousisi pääministeriksi Mayn tilalle.