Pääkirjoitus

Suomi teki loistosijoituksen – paljon näkyvyyttä pienehköllä panostuksella

On vaikea kuvitella tilannetta, jossa varoissaan oleva ihminen ostaisi vähän isomman asunnon vaikkapa Helsingin Kala­sataman uusista kerrostaloista ja kutsuisi tupaantuliaisiin tasavallan presidentin, pääministerin, Naton pääsihteerin ja EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan. Ja he kaikki myös myös tulisivat paikalle.



Pelkästään euromääräisesti laskettuna vastaava aikaansaannos kuitenkin kirjattiin maanantaina Helsingissä. Kaikki edellä mainitut arvovaltaiset henkilöt olivat eturivissä, kun Naton ja EU:n jäsenmaiden yhteinen Hybridiuhkien osaamiskeskus avattiin Sörnäisten rantatien tuntumassa. Suomi maksaa 750 000 euroa keskuksen 1,5 miljoonan perusbudjetista. Summa ei taitaisi riittää Kalasataman arvokkaimpien huoneistojen hankintaan.



Vertaus ontuu siltä osin, että Suomi maksaa keskuksen kulut perustamisvuonna ja osuutensa joka vuosi, mutta tuloksena on kuitenkin ällistyttävä määrä profiilin nostoa summalla, joka on julkisiin menoihin suhteutettuna hyvin pieni.



Taustalla on länsimaissa kasvanut ja erityisesti Venäjän herättämä huoli erilaisten turvallisuusuhkien yhdistelmistä, joista käytetään hybridi-sanaa, sekä tarve tehdä asialle jotakin nopeasti. Siksi keskus oli menestys jo syntyessään.