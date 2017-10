Pääkirjoitus

Perhevapaista pitää tulla tasa-arvoa työelämään

Hallitus

Uudistuksen

Toinen

SAK ja EK

on vihdoin päättänyt odotetun perhevapaauudistuksen käynnistämisestä. Päätös ansaitsee kiitosta myös työmarkkinajärjestöiltä. Naisten työmarkkina-aseman ­parantaminen, työllisyysasteen nostaminen sekä työn ja perhe-elämän parempi yhteensovittaminen edellyttävät selviä muutoksia nykyiseen perhevapaajärjestelmään.Aikataulu – uudistuksen on määrä toteutua jo vuoden 2019 alussa – on kunnian­himoinen. Useat järjestöt ja puolueet ovat tehneet oman perhevapaamallinsa, mikä varmasti helpottaa valmistelua.sisältö on paljon tärkeämpi kuin sen aikataulu. Nyt ei tarvita näennäisuudistusta. Oleellista on, että uudistuksen tasa-arvoa, työllisyyttä ja perheiden jaksamista koskevat tavoitteet toteutuvat.Aiemmista uudistuksista huolimatta perhevapaat jakautuvat hyvin eriarvoisesti miesten ja naisten välillä. Miehet käyttävät molempien vanhempien kesken vapaasti jaettavissa olevista vanhempainvapaa­päivistä vain 1–3 prosenttia. Osuus ei ole kymmenen viime vuoden ­aikana muuttunut lainkaan. Isät käyttävät miehille kiintiöityjä päiviä varsin usein lapsen syntymän yhteydessä, mutta harva mies hyödyntää isyysvapaataan täysimääräisesti.Myös kotihoidon tuki, jota perhe saa siihen saakka, kun lapsi on kolmevuotias, jakautuu hyvin epätasaisesti miesten ja naisten välillä. Käytännössä äidit jäävät kotihoidon ­tuella hoitamaan lapsia. Ja näin tekevät usein juuri heikossa työmarkkina-asemassa olevat äidit, joilla on vähän koulutusta ja pienet tulot. Perhevapaauudistuksen yhteydessä onkin huolehdittava myös koulutukseen tehtävästä panostuksesta.Perhevapaiden epätasainen käyttö heikentää naisten asemaa työmarkkinoilla. Erityisesti pitkät poissaolot työelämästä vaikeuttavat uuden työpaikan saamista ja uralla etenemistä sekä heikentävät palkkakehitystä ja työeläkkeen karttumista. Epäkohdista päästään eroon vain, jos perhevapaiden käyttö jaetaan huomattavasti nykyistä tasaisemmin miesten ja naisten välillä.Suomen ero Ruotsiin on huima. Ruotsissa äitien, joiden nuorin lapsi on 1–2-vuotias, työssäoloaste on 58,4 prosenttia. Suomessa vastaava luku on vain 42,9. Sen sijaan lasten selvästi myöhemmässä ikävaiheessa Suomen ja Ruotsin äitien työssäoloaste on lähes samalla tasolla.perhevapaauudistuksen tärkeä tavoite on työllisyysasteen nostaminen. Suomi on epäonnistumassa tavoitteessaan saavuttaa 72 prosentin työllisyysaste. Ruotsissa työllisyysaste on 75,7, Norjassa 73 ja Tanskassa 73,2 prosenttia.Työllisyysasteen pitäisi olla vähintään samaa tasoa kuin muissa Pohjoismaissa, jotta voimme vastedeskin turvata hyvinvointi-Suomen palvelut ja tulonsiirrot. Mitä enemmän maksajia, sen parempi. Voimme merkittävästi vaikuttaa ­asiaan omilla kansallisilla päätöksillämme. Työllisyysaste on ratkaisevan tärkeä asia myös eläkejärjestelmämme kestävyyden kannalta.Perhevapaauudistuksen on tuettava perheitä työn ja perheen tarpeiden yhteensovittamisessa. Nykyinen järjestelmä ei tue riittävästi osa-aikaista työskentelyä eikä perhevapaan ja työn vuorottelua.Päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen on osoitettava lisäresursseja, jotta uudistuksesta ei tule tynkä. Perheitä on kannustettava päivähoidon ja varhaiskasvatuksen hyödyntämiseen, jotta lapsi saa parhaat mahdollisuudet kehittyä ja oppia.ovat kumpikin julkistaneet omat mallinsa perhevapaa­uudistukseksi. Malleissa on eroja, mutta niiden tavoitteet ovat paljolti samat.SAK:n mallissa molemmille vanhemmille tulee käytettäväksi kolme vanhempainrahakuukautta, ja loput kuusi kuukautta perhe voi jakaa haluamallaan tavalla. Hoitorahaa myönnetään täysimääräisenä kuusi kuukautta, mutta aikaa voi pidentää puolittamalla hoitorahan. EK:n mallissa vanhempainrahakausi jaetaan tasan isien ja äitien välillä sekä lyhennetään kotihoidon tuen kautta.Olemme varmoja, että näiden ja muiden julkisuudessa esillä olleiden esitysten avulla voidaan rakentaa uusi perhevapaiden malli, joka parantaa nykytilannetta selvästi.Hallitus on ilmoittanut valmistelevansa perhevapaauudistukset yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa. Tähän yhteistyöhön lähdemme mielellämme mukaan.