Monarkia ei enää yhdistä eurooppalaisia kuningaskuntia entiseen tapaan

siirtyminen diktatuurista demokratiaan ei ollut helppo prosessi. Kenraali Francisco Franco oli jo hyvissä ajoin valinnut maan johtoon aiempaan hallitsijasukuun kuuluneen prinssi Juan Carlosin. Espanjan sisällissodan jakolinja oli kulkenut tasavaltalaisten ja monarkistien välillä, joten Francon kuoleman jälkeen valtaan noussut kuningas ei automaattisesti ollut kansaa yhdistävä keulakuva.Tilanne kuitenkin muuttui vuonna 1981, kun joukko sotilaita otti haltuunsa parlamenttirakennuksen. Kuningas marssi televisio­kameroiden eteen ja antoi varauksettoman tukensa lailliselle hallitukselle. Vallankaappausyritys kuivui kokoon.Tämän viikon tiistaina nykyinen kuningas, Juan Carlosin poika Felipe IV piti televisio­puheen, jossa hän tuomitsi jyrkin sanoin Katalonian johtajien tavan edistää alueelleen itsenäisyyttä. Kuningas syytti heitä vastuuttomuudesta, lakien rikkomisesta ja uskollisuuden puutteesta.Voimakkaasti lisääntyneen vastakkainasettelun keskellä kuningas valitsi Espanjan hallituksen tukemisen linjan. Toisin kuin Juan Carlosin tekemän valinnan aikaan, tuki hallitukselle ei nyt yhdistä vaan jakaa. Valinta voi repiä auki monarkiaan liittyviä ­arpia, jotka olivat jo ehtineet umpeutua.ata vuotta sitten Eurooppa oli täynnä monarkioita. Tasavallat olivat yksittäisiä poikkeuksia. Ensimmäisen maailmansodan seurauksena keisarikunnat murenivat ja tilalle syntyi suuri joukko itsenäisiä tasavaltoja.Myös monarkiat muuttuivat. Poliittinen valta siirtyi entistä vahvemmin vaaleilla valituille päättäjille. Kuninkaiden tai kuningatarten tehtäväksi jäi kansakunnan ­yhdistäminen politiikan yläpuolella.Tämä oli tavoite myös Suomen kuningasseikkailussa kesällä ja syksyllä 1918. Kuninkaasta haluttiin yhdistäjää sisällissodan jälkeiseen Suomeen. Ajatuksen kääntöpuoli oli, että kruunupäälle siirrettäisiin valtaa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden käyttäjiltä.Noiden kuukausien perua olivat monet presidentin sisäpoliittiset valtaoikeudet, joita on sittemmin ohennettu. ­Ulkopoliittinen valta-asema syntyi vasta toisen maailmansodan jälkeen perustuslakia uudessa tilanteessa tulkiten.Monessa maassa monarkia on toiminut melko hyvin kansakunnan ­liimana. Pohjoismaisissa ­kuningas­kunnissa yhteiskunnan yhtenäisyyttä on edistetty ­aktiivisella politiikalla. Belgiassa monarkki on puolestaan ollut harvoja kahtia jakautunutta maata kokoavia voimia. Tämä näkyi esimerkiksi 1990-luvun pedofiiliskandaalien pyörteissä: belgialaiset havahtuivat ­siihen, että ku­ningas oli heitä jotenkuten yhdistävä moraalinen auktoriteetti.semansa perimällä saava kruunupää voi yhdistää, jos hän on vastaus erottavien voimien herättämiin kysymyksiin. Nykyisin näin on yhä harvemmin.Englannin kuningatar Elisabet on säilyttänyt suosionsa hovin skandaalien keskellä, koska hän on edustanut jatkuvuutta ja heijastanut menneitä suu­ruuden aikoja. Nykyään saarivaltakuntaa jakaa kuitenkin esimerkiksi suhtautuminen Eurooppaan ja sen yhdentymiseen. Vastaus kansakunnan kipukohtiin ei silloin todennäköisesti löydy Buckinghamin palatsista.Yksi monarkkien tapa uudistua on karsia kuninkaallisen elämän erityispiirteitä. Luopuminen kruunusta hyvissä ajoin ennen kuolemaa tekee osaltaan kuninkaallisista muiden valtionpäämiesten kaltaisia.