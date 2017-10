Pääkirjoitus

Puerto Ricon myrskytuhoja seurasi paljastava hiljaisuus

Karibialla ja Yhdysvalloissa riehuneet hirmumyrskyt aiheuttivat kaikkein dramaattisimmat aineelliset tuhonsa Puerto Ricossa.Toiseksi voimakkaimman eli neljännen kategorian hirmumyrsky Marian iskeytymisestä suoraan Puerto Ricoon on kulunut kaksi viikkoa, ja suuri osa 3,5 miljoonan asukkaan saaresta on yhä ilman sähköä, toimivaa vesijohtoverkkoa ja tietoliikenneyhteyksiä.Myrkyn laannuttua seurasi hiljaisuus, joka on yksi erittäin vakavien luonnon­katastrofien tunnusmerkki.Yhteydet ovat poikki ja liikkuminen on mahdotonta, kun tieverkko on hajalla. Lisäksi ensitiedot kertoivat vain yksittäisistä kuolouhreista.Puerto Ricon tuho jäi kuitenkin katveeseen useasta muustakin syystä. Yhdys­valloissa ja maailmalla vallitsi uutisoinnissa uupumus Texasissa, Louisianassa ja Floridassa tuhoa tehneiden hirmumyrskyjen Harveyn ja Irman jäljiltä. Näissäkin myrskyissä huomio keskittyi Yhdysvaltoihin. Tuhoista esimerkiksi Kuubassa kerrottiin paljon vähemmän.Puerto Rico on Yhdysvaltojen aluetta, ja sen asukkaat ovat Yhdysvaltojen kansalaisia, mutta se ei ole osavaltio. Julkisuudessa aluetta kohdellaan vähän ulkopuolisena ja espanjankielisyytensä vuoksi usein osana Latinalaista Amerikkaa.iime viikon aikana Yhdysvalloissa alkoi kuulua arvostelua liittovaltion pelastustoimien suhteellisesta vähyydestä Puerto Ricossa ja myös siitä, että presidentti Donald Trump ei ollut matkustanut paikalle, toisin kuin aiemmille myrskyalueille.Yksi ero on siinä, että aiemmat myrskykohteet olivat Trumpin tärkeitä tuki­alueita, mutta puertoricolaisilla ei ole edes äänioikeutta liittovaltion vaaleissa. Republikaanien esi­vaaleissa yli 70 prosenttia tuki presidenttiehdokkaaksi Marco Rubiota ja vain 13 prosenttia Trumpia.Vielä lauantaina Trump sanoi, että ­puertoricolaiset ”haluavat, että kaikki tehdään heidän puolestaan”.Tiistaina Trump kuitenkin jo matkusti paikalle vaimonsa Melanien kanssa ja kehui kommenteissaan liittovaltion pelastustoimia. Ne pääsivät lopulta vauhtiin, kun poliittista painetta kertyi riittävästi.