Hallitus ei uskalla nostaa katsetta ohjelmastaan

tapaavat täyttyä. Kun Suomen hallitus ei tee aktiivista EU-politiikkaa, muut yrittävät ottaa vetäjän paikan.Elinkeinoelämän keskusliitto EK aikoo julkistaa linjauksensa siitä, miten Suomen kannattaisi ajaa etujaan Euroopassa. Projektin puuhamiehenä on EK:n kauppapolitiikasta vastaava johtaja Taneli Lahti.Lahti tuntee unionin sisäpiirin hyvin: hän oli rahaliitosta vastaavan komissaarin Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkö ja työskenteli sen jälkeen talouspääosastolla.mukaan Suomen hallitus on reaktiivinen. Se odottelee, että asioita tuodaan eteen ja sen jälkeen ehdotukset käydään läpi yksityiskohta kerrallaan, jotta keksittäisiin, mitä taas kannattaa vastustaa. Tällainen lähtökohta sopii Lahden mukaan tähän aikaan huonosti.Ranskan ja Saksan tärkeät vaalit ovat ohi. Ranskan presidentti ­Em­manuel Macron on pitkiin aikoihin ensimmäinen merkittävä ­euroop­palainen johtaja, jolla on jonkinlainen näkemys unionin pitkän aikavälin kehittämisestä. Macronin viime viikolla pitämässä EU-linja­puheessa oli paljon yksityiskohtia ja ehdotuksia. Samalla puhe oli taitavasti laadittu: kaikki taloudellista yhteisvastuuta koskevat kohdat oli jätetty yksilöimättä, jotta Saksan olisi helppo tulla Ranskan rinnalle.liittokansleri Angela Merkel antoi heti – monen suomalaisen yl­lätykseksi – myönteisen vastauksen. Hän sanoi, että Saksa ja Ranska ovat EU:n kehittämisestä suurimmalta osalta yksimielisiä ja että Eurooppa on nyt pantava liikkeelle (Frankfurter Allgemeine 28.9.). Moni Suomessa yllättyi ehkä siksi, että Saksan liittopäivävaalien tulosta tulkittiin oudosti: Merkelin huonon vaalituloksen kuviteltiin tarkoittavan entistäkin varautuneempaa EU-linjaa.Todellisuudessa liittopäivät ovat hyvin suurelta osin EU-myönteisten voimien hallussa – joissain muissa linjauksissa, kuten kansallisissa turvapaikkaratkaisuissa, voi tulla enemmän varovaisuutta.Suomen hallituksella on taipumuksellisia ja poliittisia esteitä ottaa aktiivinen rooli unionissa. Korkeimman EU-päättäjän rooli on tällä kertaa pääministerillä, jolle kaikki unioniin liittyvä tuntuu olevan hankalaa, ikävää ja vierasta.Nykyinen hallituspohja kestää parhaiten, kun mitään hallitusohjelmaan kirjattua ei muuteta. Ei vaikka maailma muuttuisi. Siksi unioniasioista keskustellaan vain otsikkotasolla – eihän ohjelmassa tosiaan integraation syventämisen nuotteja ole. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) kertoo vastustavansa yhteisvastuun kasvua, ja ulkoministeri Timo Soini (sin) vaatii, ettei rahaliittoa pidä syventää eikä EU-verotusta tule tehdä (Ilta-Sanomat 2.10.).Sipilän ja Soinin tiivistykset ovat yleisluonteisuudessaan arvottomia. Rahaliittoa syvennetään kaiken aikaa, verotuksen yhteistyö lisääntyy ja yhteisvastuu kasvaa.Macronin puhe ei muutu käytännöksi sellaisenaan, mutta se on visio, jonka pohjalta unioniyhteistyölle haetaan uusia ratkaisuja.pitäisi uskaltaa nostaa katse hallitusohjelmasta, tähytä kauemmas ja kertoa, mitä Suomi tarvitsee. Ja jos Macronin ajatuksissa on vastustettavia kohtia, kannattaa aloittaa heti työ, jolla niitä kammetaan Suomen kannalta paremmiksi. ”Ei” ei riitä. Saksan selän takana piileskeleminenkään ei riitä, sillä selkä siirtyy ja varjo katoaa.EK:n EU-linjaus on tarpeellinen myös järjestön jäsenten kannalta. Unionin tarjoamat 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinat ovat olleet valtava etu yrityksille. Pienen vientimaan yritykset hyötyvät aina, kun markkinat kasvavat, kun rajamuurit laskevat ja kun standardointi etenee. On oikeastaan kummallista, miten vähän meteliä EU:n eduista suomalaiset yritykset ovat pitäneet.Elinkeinoelämän keskusliiton hanke sopii myös EK:n uuteen rooliin. Kun EK pakitti pois työmarkkinaneuvotteluista, se suuntasi kohti yleislobbausta. Jos haluaa ajaa koko yrityskentän pitkän aikavälin etua, EU-vaikuttaminen on tärkeää.moite käy myös yrityksille yleisesti – nekin ovat olleet reaktiivisia ja etsineet vain yksityiskohtia, joita vastustaa. Britanniassa toimivat yritykset eivät yrittäneet EU-kansanäänestyksen alla ajaa ponnekkaasti itselleen elintärkeää etua: Britan­nian pysymistä unionissa. Nyt kun vahinko on jo tapahtunut, ne valittelevat tapahtunutta, vaativat korvauksia, laajentavat toimintojaan Manner-Euroopassa ja ohjaavat investointejaan pois Britanniasta.