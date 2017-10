Pääkirjoitus

Juha Sipilän hallitus ei enää ole kuin yhtä suurta puoluetta

nykyinen porvarihallitus aloitti, pääministeri Juha Sipilä (kesk) ylisti hallitus­puolueiden yhteishenkeä.”Me olemme kuin yhtä suurta hallituspuoluetta”, hän julisti.Sittemmin yhteishenkeen on tullut isompia ja pienempiä säröjä. Suuri sote- ja maakuntasota käytiin syksyllä 2015, eikä taistelu ole vieläkään tyystin tauonnut. Kohtalaisen kokoinen kahakka käytiin myös alkoholilaista. Pienempiä selkkauksia syttyy ja sammuu siellä täällä kaiken aikaa.ovat alkaneet liikkua eri suuntiin. Perussuomalaisista irtautuneet siniset ovat matkalla kohti poliittista historiaa ja samalla unohdusta. Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ryhmästä on jäljellä korkeintaan tähteet, jos senkään vertaa.Keskusta ja kokoomus suhtautuvat toisiinsa kuin rajariitaa käyvät naapurit. Tilannetta kärjistävät mielipidemittaukset. Tuoreimman, elokuussa tehdyn HS-gallupin mukaan pääministeripuolue keskustan kannatus on enää 17,3 prosenttia, kun eduskuntavaaleissa puolue keräsi 21,1 prosenttia.kannatuskäyrä näyttää eri suuntaan kuin keskustan. Vaaleissa puolue sai 18,2 prosentin kannatuksen. Viimekertaisessa HS-gallupissa kokoomus oli suosituin puolue 20,7 prosentin kannatuksellaan. Kakkosena oli vihreät.Mikäli kannatuslukemat pysyvät edes osapuilleen nykylukemissa myös vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, seuraava hallitus rakentuu kokoomuksen ja vihreiden varaan.eduskuntavaalien alla keskusta julkaisi vaalirenkutuksen ”Pannaan ­Suomi kuntoon”.Kun Suomen julkinen talous on vihdoin alkanut näyttää paranemisen merkkejä, suuntaus sataakin valtiovarainministeripuolue kokoomuksen laariin.Kokoomus saanee kannatukselleen tukea myös ensi talven presidentinvaaleista.Vaikka Sauli Niinistö lähteekin ehdolle kansalaisliikkeen eikä kokoomuksen ehdokkaana, hyötynee puoluekin Niinistön suosiosta. Eduskuntavaalit pidetään runsas vuosi presidentinvaalien jälkeen.Keskustalähtöisten ehdokkaiden Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen kannatus ei näytä yhteen laskettunakaan yltävän lukemiin, joita toiselle kierrokselle pääsyyn tarvitaan. Ei ihme, jos keskustalaisia hieman kismittää.