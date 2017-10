Pääkirjoitus

Suomen on hyvä pysyä EU:n ytimessä, mutta ytimen uudistamisesta kannattaa neuvotella huolellisesti

Euron

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt Saksan ja Ranskan vaalien jälkeen EU:n kehittäminen saa joka tapauksessa vauhtia, ja etäisyyttä yritetään pienentää. Koko unioni ei pysty enää etenemään yhtä jalkaa. Euroalueesta tulee kärkijoukko, jota euroalueen suurten duo johtaa. Jotta kärkijoukko pystyisi tehokkaasti etenemään, eurojärjestelmää aiotaan paikkailla tiiviimmäksi.

S

ja EU:n kehittämisen ristiriidat paljastuvat, kun kuuntelee eteläeurooppalaisen tulkitsijan arviota eurojärjestelmän luonteesta ja kehitystarpeista ja sitten Suomen valtiovarain­ministeriön edustajaa.Eteläeurooppalainen asiantuntija kertoo, että eurojärjestelmä on poliittinen rakennelma, minkä vuoksi sen poliittisuutta pitää vahvistaa. Valtiovarainministeriön edustaja katsoo yhteisvaluuttaa sääntöjen sitomana taloudellisena kokonaisuutena, jonka rakenteisiin ei pitäisi ujuttaa yhtään enempää poliittisia piirteitä eikä lainkaan lisää jäsenmaiden taloudellista vastuuta toisistaan.Kreikan kriisi käy opetukseksi siitä, mitä tapahtuu jäsenmaan talousmoraalille, jos muut ottavat vastuuta toisesta maasta. Etelässä Kreikan ottamista mukaan pidettiin ­oikeana, koska se vahvisti kokonaisuutta poliittisesti. Yhden miinus on toisen plussa.Samaa tulkintojen välistä etäisyyttä havaitsee, jos kuuntelee eteläeurooppalaisten valtiovarainministeriöiden edustajien näkemyksiä eurojärjestelmän säännöistä ja vertaa ajatuksia pohjoisempien euromaiden kollegojen tulkintoihin. Eteläeurooppalaisen näkemyksen ­mukaan säännöt kuristavat jäsenmaiden talouspolitiikkaa ja haittaavat suhdanteita pehmentävän talouspolitiikan harjoittamista.Saksasta saa toisenlaisen vastauksen – joka yllättäen muistuttaa hiukan eteläisiä kantoja. Säännöt ovat näidenkin tulkintojen mukaan turhanpäiväisiä mutta vain siksi, että ne ovat löysiä, niitä ei noudateta, niiden rikkomisesta ei rangaista ja ongelmiin joutunutta maata autetaan, olipa se elänyt sääntöjen mukaan eli ei.EU:n kehittämisessä monet teemat käyvät pääosalle maista. Kulttuurin, koulutuksen ja turvallisuuspolitiikan yhteistyön tiivistäminen ei herätä riitoja, mutta taloudellinen yhteisvastuu on arka asia. Yhteisvastuulla voidaan tarkoittaa monia asioita, mutta ­tiivistäen kyse on esimerkiksi siitä, pitääkö muiden auttaa äkillisiin ongelmiin joutunutta euromaata kuopasta.uomalainen tulkinta menee siten, että äkillisen epäsymmetrisen sokin – talouskriisin, joka ei koske yhtä aikaa kaikkia maita – varalle ei voi rakentaa julkisella rahalla pelastusjärjestelmiä, jotka eivät olisi poliittisia. Se, mikä etelässä katsotaan sopimustekniikaksi, on pohjoisessa arka poliittinen kysymys. Ei edes vakuutusmuotoista turvaa voi tehdä ilman että tuki politisoituisi ja muuttuisi hankalaksi. Millä ehdoilla kriisiin itsensä tyrinyt maa saisi vakuutusturvansa? Mikä valta muilla olisi maan suunnan kääntämiseen? Sopisiko järjestely EU:n perussopimuksiin, vai pitäisikö ne avata ja samalla avata kansanäänestysten kierros? Eivätkä skeptisiä kysymyksiä tekevät katso kertasumman auttavan ongelmamaata – vain pitkäaikaiset tulonsiirrot tehoaisivat, ja ne vasta poliittisia ovatkin.Suomalaisilta jää huomaamatta, että juna liikkuu jo ja että mukana kannattaa olla. Huonojakin ratkaisuja tehdään elävässä elämässä. Jopa poliittisia ja huonoja. Oletettavaa on, että etelä saa myönnytyksiä Berliinistä. Suomen kannattaa keskittyä muuttamaan kaikkein hankalimpia taloudelliseen yhteisvastuun lisäämiseen liittyviä asioita. Samalla voi hyväksyä vaihtokauppana vähemmän haitallisia hankkeita – esimerkiksi euro­alueen valtiovarainministerin tehtävän ja Euroopan valuuttarahaston rakentelun.