Oikein maksettu yritystuki ei aina ole tarpeellinen

tarkastus­virasto julkisti tiistaina kertomuksen poliittisesti herkästä aiheesta eli yritystuista. Tukien määrä on myös viime vuosina kasvanut.Vuonna 2016 elinkeinoelämälle meni valtion budjetista tukia yli 4,1 miljardia euroa, sitä edellisenä vuonna lähes 3,3 miljardia. Todelliseen tukisummaan pitäisi tosin laskea myös epäsuorat tuet.Silti viraston kannanotot tuskin aiheuttavat jyrkkää käännettä poliitikkojen houkutukseen jakaa verovaroja elin­keinoelämälle. Kyse on nimittäin laillisuustarkastuskertomuksesta.Pääsääntönä voi sanoa, että Suomessa yritystuet maksetaan pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta tarkasti pykälien mukaan. Se ei kuitenkaan takaa, että rahat olisi käytetty viisaimmalla tavalla.Yritystuen perusteeksi ei riitä, että ­jokin asia olisi jäänyt tekemättä ilman ­tukea. Yhteiskunnan kannalta voi olla ­aivan hyväkin, että asioita jätetään tekemättä, jos rahat käytetään silloin parempaan tarkoitukseen.Tuissa on helposti sisäänrakennettu ajatus, että ne auttavat nykyisten yritysten nykyisenkaltaista toimintaa ja samalla syrjäyttävät uusien yritysten uudenlaista toimintaa. Uuden luomiseen annetulla rahalla on sen sijaan kiistattomampia myönteisiä heijastusvaikutuksia.Virkamiehet ovat tehneet tukien karsintalistoja, mutta koskaan niiden edistämiseen ei ole riittänyt poliittista rohkeutta. Jokaiselle tuelle on vahvat edunvalvojat, mutta yleistä etua ajaa harvempi.un puolueet tekevät vaalilupauksiaan, rahoitus niihin haetaan usein ”harmaan talouden karsimisesta”. Lupaus on siinä mielessä helppo, että sen toteutumista ei pysty tarkistamaan budjettikirjasta.Toiseksi hyväksi keinoksi on noussut rahoituksen hakeminen niistä summista, jotka säästetään yritystukia karsimalla. Päätösvalta tukiin on poliitikoilla, ja suorien tukien muutokset voidaan laskea vertailemalla budjettilukuja.Jotta ajatukset yritystukien karsimisesta joskus toteutuisivat, tarvittaisiin puolueiden yhteistyötä, kurinalaisuutta ja sopivasti paksunahkaisuutta eturyhmien paineessa. Pohjatyön pitäisi olla valmis jo ennen hallitusneuvotteluja.