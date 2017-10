Pääkirjoitus

Sairaalakoulu tarvitsee vihdoinkin nykyistä paremmat tilat

Helsingissä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

toimii Sophie Mannerheimin koulu, jonka oppilaat ovat sairaalapotilaita tai muuten erityisen tuen tarpeessa. Sairaalakoulua käy noin 140 lasta kuudessa eri toimipisteessä.Oppilaat tulevat eri puolilta kaupunkia. He ovat Husin lasten- ja nuorten ­somaattisten, neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden asiakkaita sekä Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen intensiivihoidon peruskouluikäisiä.Pääkoulu on toiminut jo vuosia tehtävään huonosti soveltuvissa tiloissa Mechelininkadulla. Pääkoulussa opiskelee noin 60 lasta. Koululaisilla ei esimerkiksi ole pihaa ulkoilua varten. Koulu sijaitsee samassa rakennuksessa päihdekuntoutujien yksikön kanssa, mikä ei ole paras mahdollinen ratkaisu lapsille.Koulu tarvitsisi tilat, jotka sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä Meilahden sairaala-alueesta. Uusiin tiloihin sijoittuisivat sekä Mechelininkadun oppilaat että Nordenskiöldinkadun toimipisteen lähes 60 oppilasta.Helsinki on etsinyt uusia ­tiloja jo viitisen vuotta. Nyt asian ratkaiseminen on nostettu kaupungin uuteen strategiaan, joten on aika tehostaa ponnisteluja. Sairaalakoulu tarvitsee paremmat tilat.