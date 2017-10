Pääkirjoitus

ja syrjäytyneistä nuorista puhutaan paljon, mutta jostain syystä hienosti rakennetut sosiaali-, terveys-, koulutus-, työvoima- ja nuorisopalvelut eivät aina kykene auttamaan juuri niitä, jotka tarvitsisivat eniten apua.Lääkkeeksi on tarjottu esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostamista. Hyvää tarkoittava ajatus on kuitenkin nurin­kurinen, koska syrjäytyneiden nuorten kokemus koulusta on yleensä ahdistava.Toimivia tukimuotoja on silti olemassa. Yksi niistä on Helsingin Diakonissa­laitoksen etsivän nuorisotyön Vamos-palvelu.toiminta on vapaaehtoista ja maksutonta kaikille 16–29-vuotiaille Helsingistä, Espoosta, Kirkkonummelta tai Kauniaisista kotoisin oleville nuorille. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle sopiva polku työhön, koulutukseen tai muuhun mielekkääseen ja nuorelle sopivaan toimintaan. Palvelut viedään tarpeen mukaan jopa nuoren kotiin.Kantava idea on tarjota nuoren elämäntilanteeseen räätälöityä ja sen mukaan joustavaa tukea. Alkuvaiheen tutustumiseen, yhteisen suunnitelman luomiseen ja luottamuksen rakentamiseen käytetään paljon aikaa.Merkittävällä osalla Vamos-nuorista on takana traumatisoivia lapsuudenkokemuksia. Ongelmia on ollut vuorovaiku­tus­suhteissa, minkä seurauksena moni nuori pelkää sosiaalisia tilanteita.Nuorten haastatteluihin perustuva raportti kertoo, että monella on takanaan koulukiusaamista, oppimisvaikeuksia, avun ja tuen puutetta, yksinäisyyttä ja mielenterveyden ongelmia. Moni tuntee itsensä arvottomaksi eikä luota ih­misiin.Vamoksen työntekijät ovat huomanneet, että moni nuori on saanut peruskoulun päättötodistuksen taidoilla, joilla ei pärjää työelämässä tai jatko-opinnoissa. Monelta eivät suju arkiset asiat kuten ruoanlaitto, siivoaminen tai vuokran maksaminen ajallaan.miehillä oli sekä fyysisesti että henkisesti rikkinäisempi minäkuva kuin naisilla. Varsinkin isäsuhteeseen liittyy monilla paljon ongelmia.Vamoksen työntekijöihin nuoret luottavat. Palveluun osallistuneista suurin osa on alkanut uskoa parempaan tulevaisuuteen. Hyvinvointi ja itseluottamus näkyvät esimerkiksi niin, että nuori katsoo silmiin, hymyilee tai puhuu jo ennen kuin häneltä kysytään mitään.Mikä siis auttoi? Tunne siitä, että joku välittää.