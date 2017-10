Pääkirjoitus

Puoluekokous on Kiinassa paljon vartijana

Kiinan

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Nyt

Poliittisen vakauden

Yksi

kommunistisen puolueen 19. puoluekokous alkaa Pekingissä lokakuun 18. päivänä. Vallitsevan käytännön mukaan kyseessä on erään­lainen välikokous: istuva pääsihteeri Xi Jinping valittiin virkaansa vasta viisi vuotta sitten, ja hänen odotetaan jatkavan pääsihteerinä ­ainakin viisi vuotta – seuraavaan puoluekokoukseen asti.Tämän syksyn kokouksen panokset ovat silti huomattavan suuret.Ennen nykyistä uudistuskautta puhemies Mao Zedongin aikana johtajavaihdoksiin liittyi lähes aina poliittista epävakautta. ”Suuri ruorimies” puhdisti vastustajiaan puoluejohdosta ennen puoluekokouksia, joita järjestettiin epäsäännöllisesti.Maon kuoleman jälkeen kommunistisen puolueen korkeimman johdon keskuudessa on kehittynyt herrasmiessääntöjä, jotka ovat ohjanneet uusien pääsihteerien valintaa ja tehneet johtajavaihdoksista suhteellisen vakaita. Näihin sääntöihin on kuulunut, että tuleva pääsihteeri valitaan viisi vuotta aikaisemmin politbyroon pysyvään komiteaan, joka tekee Kiinan tärkeimmät päätökset. Sääntöihin on myös kuulunut, että pääsihteerikandidaatiksi valitaan istuvaa pääsihteeriä edeltäneen pääsihteerin suosikki.Kandidaattien lukumäärää on rajattu myös iän, koulutuksen ja kokemustaustan perusteella. Kandidaatti ei ole saanut jäädä kiinni korrup­tiosta eikä ole voinut osoittaa halukkuutta ­demokraattisiin uudistuksiin, sillä puoluejohtoon ei haluta ”Kiinan Gorbatšovia”. Säännöt ovat vakauttaneet pääsihteerin valintaa ja siten koko kommunistisen puo­lueen kykyä hallita jättiläisvaltiota.kuitenkin arvuutellaan, valitseeko Xi itselleen seuraajan vai ei, siis aikooko hän siirtyä eläkkeelle vuonna 2022. Yhdessä skenaariossa Xi ei valitse itselleen seuraajaa, jolloin puoluejohdon sisäiset herrasmiessäännöt rikkoutuvat. Tämä ei toisi epävakautta lyhyellä aikavälillä, jopa päinvastoin. Pitkällä aika­välillä selvien sääntöjen puuttuminen ajaisi puoluejohdon hyvin todennäköisesti kriisiin, ja pääsihteerin valinnassa palattaisiin Maon kaudelta tuttuun epävarmuuteen.Keskustelu on vielä pitkälti spekulatiivista: vain pieni joukko ihmisiä tietää henkilövalintojen todellisen tilan, ja päätökset ovat todennäköisesti ainakin osittain auki. Ennusmerkkejä pidetään kuitenkin huolestuttavina, sillä Xi ei ole nostanut ketään nuorempaa johtajaa seuraajaehdokkaakseen. Sen sijaan hän on puhdistanut puoluetta useista potentiaalisista kandidaateista käynnissä olevan korruptionvastaisen kampanjan avulla – viimeisin liike tehtiin vain joitain viikkoja sitten.ohella toinen tärkeä kysymys on talous. Puolueen keskuskomitea päätti jo vuonna 2013 laajoista talouteen liittyvistä uudistuksista, mutta ohjelman toimeenpano on hyytynyt.Samalla Kiinan talouden ja politiikan tarkkailijat ovat alkaneet keskustella yhä äänekkäämmin isojen talous­uudistusten tarpeesta. Sanastoa, jota ei vielä muutama vuosi sitten liitetty Kiinan talouteen – taantuma, jämähtäminen, jopa romahdus –, käytetään jo melkein rutiininomaisesti Kiinan talouden tulevaisuudenkuvista puhuttaessa.Ennen syksyn puoluekokousta ja vuoden 2018 puolella tehtäviä val­tionhallinnon johdon virkanimityksiä on kuitenkin turha odottaa suuria talousuudistuksia tai muita päätöksiä, sillä kokousten valmistelu vie puolue­johdon huomion.Tämä tarkoittaa, että Kiinan hallitus jatkaa elvyttävää talouspolitiikkaansa. Maailmantaloudelle tämä on hyvä mutta Kiinalle pitkällä ­aikavälillä ongelmallista, sillä maan ­talous on kasvanut velkavetoisesti.puoluekokoukseen liittyvä pelko onkin, ettei Xi Jinping saa ­valittua virkoihin tarpeeksi uudistusmielistä johtajistoa ja ettei vuosina 2018–2019 siis nähdä suurta ­uudistusaaltoa. Kiinan talous saattaa ajautua hankalaan tilaan, jossa tuotantokustannukset nousevat mutta tuotannon rakenne ei muutu. Kasvu hiipuu, ja maa alkaa hävitä muille kehittyville talouksille.Voi myös olla, että Xin päätökset mahdollistavat talous­uudistukset mutta heittävät epä­vakauden varjon Kiinan korkeimman johdon vakauden päälle. Puoluekokous on merkittävä, ja sen ­tuloksia analysoidaan tarkasti eri maiden pääkaupungeissa ja kansainvälisissä yrityksissä.