Pääkirjoitus

Itsenäisyys pitää saavuttaa eikä ottaa

julkisuudella mitattuna kansallismieliset katalaanit ovat ottaneet selvän voiton Espanjan keskushallituksesta. Kuvissa ja kuvauksissa katalonialaiset heiluttavat innokkaasti itsenäisyyslippujaan. Keskusvaltaa edustavat poliisit heiluttavat pamppuja ­estääkseen katalonialaisia äänestämästä.Se oli tilanne, kun Kataloniassa järjestettiin viime sunnuntaina itsenäisyyskansanäänestys, jonka Espanjan korkein oikeus oli etukäteen mitätöinyt perustuslain vastaisena.Kataloniassa eivät kuitenkaan ole vastakkain kansa ja poliisit, vaan kaksi voimakasta kansallistunnetta ja kaksi kompromissikyvytöntä hallintoa.Barcelonassa itsenäisyysmielisten puolueiden enemmistö alueparlamentissa riippuu pienestä, muun muassa markkinatalouden lakkauttamista vaativasta CUP-puo­lueesta. Madridissa konservatiivien vähemmistöhallituksen tukena on hieman yllät­täen kansallismielinen baskipuolue PNV. Laajemmin hallituksen asema riippuu järkkymättömästä tuesta Espanjan yhtenäisyydelle.Suuressa osassa Espanjaa Katalonian itsenäisyyden vastustus on paljon kattavampaa kuin itsenäisyyden kannatus on ollut Kataloniassa. Kumpikaan nationalismin versio ei saa oikeutustaan mistään painovoiman kaltaisesta luonnonlaista, vaan molemmat ovat olosuhteiden ja historian muokkaamia.Yhtenäisen valtion ja alueiden itsemääräämis­oikeuden välinen ristipaine on Espanjassa vuosi­satainen, mutta aiemmin se ei ole noussut eurooppalaiseksi kysymykseksi samalla tavalla kuin nyt. ­Sekä yksityisellä että paljon vastahakoisemmin myös poliittisella tasolla joudutaan nyt ottamaan kantaa Katalonian oikeuteen itsenäistyä.uomessa ei voi kesken satavuotisen itsenäisyyden juhlinnan lähteä kiistämään muiden kan­sojen oikeutta itsenäisyyteen. Oikeus on kirjattu myös YK:n perussopimuksiin, mutta viesti on ristiriitainen, eikä itsenäisyys ole ilmoitusasia. Sen saavuttamiselle varsinkin osana Euroopan demokratioita on kovia ehtoja.YK:n peruskirjan mukaan kansakuntien suhteet perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen. Sama periaate toistuu muissakin sopimuksissa.Paljon voimakkaammin taataan kuitenkin valtioiden oikeus päättää sisäisistä asioistaan, ellei kyseessä ole uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle.eaktioissaan Katalonian kriisiin EU:n instituutiot ja jäsenmaat ovat vedonneet Espanjan oikeuteen päättää sisäisistä asioistaan ja varoittaneet voimistuneen nationalismin vaaroista.Kansalaistasolla poliisien käyttämä väkivalta selvästi lisäsi sympatiaa kata­lonialaisille, mutta se ei riitä itsenäisyyden tunnustamisen perusteeksi. Poliisit ovat valitettavasti käyttäneet väkivaltaa väkijoukkoja vastaan monessa Euroopan maassa.Katalonialaisille itsenäisyyden kannattajille heidän asiansa ei lisäperusteita kaipaa, ja heillä on eurooppalaisessa demokratiassa oikeus ajaa asiaansa.Kataloniassa vedotaan historiaan, jonka kuluessa Katalonia ei kuitenkaan ole koskaan ollut itsenäinen. Katalonialla oli vuosisadat itsemääräämisoikeutta, jonka se hukkasi tukemalla hävinnyttä puolta Espanjan vallanperimyssodassa vuonna 1714.Saavuttaakseen tunnustetun itsenäisyyden Katalonia tarvitsee sille kiistattoman ­tuen vaaliuurnilla sekasortoisen kansanäänestyksen sijaan ja lopulta myös sopimuksen Espanjan keskushallituksen kanssa.