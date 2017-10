Pääkirjoitus

Kaupunkipolitiikka kaipaa rakentavia tavoitteita

Helsingin pormestari

Jan Vapaavuori (kok) oli kutsunut 21 suurimman kaupungin johtajat koolle Helsinkiin torstaina. Ensimmäisellä yhteisellä illallisellaan C21-ryhmäksi kutsuttu seurue päätti jatkaa samanlaisia tapaamisiaan kahdesti vuodessa.Kokoontumisen symbolinen merkitys oli suurempi kuin sen konkreettinen ­anti. Yhteistyön alkulaukaus lähetti viestin maan hallitukselle, joka on toteuttamassa sote- ja maakuntauudistusta. Kaupungit ovat huolissaan siitä, otetaanko niiden erityistarpeet uudistuksessa riittävän hyvin huomioon.Suurten kaupunkien johtajat, Vapaavuori etunenässä, ovat arvostelleet voimakkaasti itsehallinnollisten maakuntien rakentamista kuntien ja valtion väliin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirto kunnilta maakunnille on kaupungeissa ilmeisesti kuitenkin nielty. Sen sijaan niin sanotuissa kasvupalveluissa isot kaupungit haluaisivat itselleen isomman roolin.Maakuntauudistus on siirtämässä val­tionhallinnosta elinkeinoihin ja työllisyyteen liittyviä tehtäviä maakunnille, mutta kaupungit ottaisivat ne mieluummin ­itselleen.aakuntauudistuksen hyödyistä voi olla monta mieltä, mutta kaupunkien päättäjien huoli heijastanee ensisijaisesti kuntaorganisaatioiden hämmennystä oman roolin isosta muutoksesta.Maakuntavaltuuston päätöksentekijät valitaan suorilla vaaleilla kussakin maakunnassa. Esimerkiksi Uudenmaan valtuustoon tulee todennäköisesti hyvin vahva helsinkiläisten, espoolaisten ja vantaalaisten edustus. Siksi huoli suurten kaupunkien erityistarpeiden unohtamisesta voi hyvinkin olla turha.Suuret kaupungit kilpailevat sekä asukkaista että työpaikoista. Siksi niiden rintama ei välttämättä pysy kaikissa kysymyksissä yhtenäisenä.Kaupunkien vuoropuhelu on kuitenkin jo sinällään arvokasta. Parhaassa tapauksessa se voi käynnistää rakentavan keskustelun kaupunkipolitiikasta ja lisätä ymmärrystä hyvin erilaisten alueiden ­välille. Pitkään jatkunut, hedelmätön vastakkainasettelu pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä saisi jo loppua.