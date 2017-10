Pääkirjoitus

Ydinaseriisunta sai odotetusti Nobelinsa, vaikka tarkka kohde yllätti monet

Monissa

ennakkoarvioissa Norjan Nobel-komitean odotettiin ottavan tämänvuotisella rauhanpalkinnolla kantaa ydinasekysymyksiin. Pohjois-Korean ydin­kokeet ja pelko ydinaseiden leviämisestä tai käyttökynnyksen laskusta ovat pitäneet aihetta esillä kuukaudesta toiseen.Nobelin tarkka kohde kuitenkin yllätti monet. Palkittu Ican-järjestö (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) perustettiin kymmenen vuotta sitten ajamaan ydinaseiden kieltoa. Sillä on myös Suomessa toimintaverkosto.Ican ajaa ydinaseet kieltävää YK-sopimusta. Vaikka palkinto ei kohdistunut suoraan itse sopimukselle vaan sitä ajavalle järjestölle, Nobel-komitea halusi ratkaisullaan edistää sopimusta.Ydinasevaltiot ja useimmat länsimaat, Suomi niiden mukana, eivät ole alle­kirjoittaneet kieltosopimusta, koska sitä on pidetty kilpailijana 1960-luvulla solmitulle ydinsulku- eli NPT-sopimukselle. Paine allekirjoittamiseen lisääntyy nyt, vaikka maiden perustelut niiden omalle käyttäytymiselle tuskin muuttuvat.Komitea toivoi palkinnon kaventavan kuilua kahden sopimuksen välillä. Valitettavasti palkinto tai sopimus tuskin ­vähentää painetta Korean niemimaalla, missä ydiniskun riski on nykyään suurin.