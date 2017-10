Pääkirjoitus

Lännen ja Venäjän erojen kanssa pitää tulla toimeen

Kremlillä

Euroopan

Meidän

Venäjän

on selvä tavoite: varmistaa, että vuonna 2018 pidetään ­sujuvat ja ”uskottavat” presidentinvaalit, joissa Vladimir Putinin valinnan toiselle kuusivuotiskaudelle odotetaan varmistuvan.Tapahtuipa Venäjällä mitä tahansa nykyhetken ja vuoden 2024 välissä, Venäjän ja länsimaiden ”maailmankuvien yhteentörmäys” on todellisuutta vielä pitkään lähitulevaisuudessa. Poliittisia näkemyseroja on Ukrainan ja Georgian vapaudesta suuntautua haluamiinsa läntisiin liittoumiin ja järjestöihin, Krimin liittämisestä Venäjään sekä EU:n itäisestä kumppanuudesta. Näemme kansalaisyhteiskunnan toimintaan, sananvapauteen ja poliittiseen moniarvoisuuteen kohdistuvia rajoituksia, jotka ovat vieraita Euroopan perusarvoille.Jos EU toimii johdonmukaisesti periaatteitaan kunnioittaen, tämä voi pitkällä aikavälillä helpottaa maailmankuvien eroista johtuvia konflikteja, mutta todennäköisesti niin ei tapahdu ennen vuotta 2024.pitää ensinnäkin saada omat asiansa kuntoon. Meidän pitää saada onnistunut brexit-ratkaisu, varmistaa vakaan talouskasvun ja vaurastumisen tie Euroopan kansoille sekä päästä yli pakolaiskriisistä, joka on vahvistanut EU-vastaisia ja yhä ulkomaalaisvastaisemmiksi muuttuneita tunteita. Meidän on myös aiempaa paremman ja läpi­näkyvämmän lainsäädännön avulla palautettava eurooppalaisen yleisön usko EU:n instituutioihin.Vahvuuksiamme ovat yhtenäisyys, johdonmukaisuus ja sitkeys. Venäjän disinformaatiota vastaan puolustautuminen on tärkeää, mutta meidän pitää olla myös johdonmukaisia omassa toiminnassamme.North Stream -maakaasuputken rakentaminen ei täytä EU:n energia­unionin monipuolisen tuotannon tavoitteita. Kun EU-komissio ei tue Nord Stream -hanketta, miksi jotkut jäsenmaat tekisivät niin?EU:n pitäisi sinnikkäästi tukea ja puolustaa sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää, jota luovat esimerkiksi YK:n peruskirja, WTO:n säännöt, Etykin päätösasiakirja ja Euroopan neuvoston piirissä tehdyt sopimukset. EU:n ­on hellittämättä vaadittava muitakin samoihin sääntöihin ja periaatteisiin sitoutuneita noudattamaan niitä.on myös ratkaistava Ukrainan kriisi. Ellei tässä onnistuta, suhteiden normalisoiminen Venäjään on vaikeaa. Niin kauan kuin konflikti tuottaa ihmisuhreja ja turvallisuustilanne pysyy epävakaana, ukrainalaisten on vaikea edetä poliittisella rintamalla.Tämän ei pitäisi olla tekosyy sille, ettei asiassa tehdä mitään. Jos Yhdysvallat nimeää erikoislähettilään Ukrainaan, miksei EU tee samoin? Ranska ja Saksa ovat olleet aktiivisia niin sanotussa Normandian ryhmässä, ja niiden näkemykset ja rooli ovat tärkeitä myös nostettaessa EU:n profiilia Ukrainan asioissa.Epävarmuus ja epäselvyys Uk­rainan geopoliittisesta asemasta ­jatkuu. Ukrainalaisten oikeutetut ­euroop­palaiset pyrkimykset altistavat Ukrainan entistä suuremmalle epävakaudelle. Se voi vaikuttaa kielteisesti EU:n ja Venäjän suhteisiin.Keskipitkällä aikavälillä meidän pitäisi myös ryhtyä valmistelemaan sitä mahdollisuutta, että Ukraina voi hakea EU-jäsenyyttä. Tästä voi olla helpompaa ­sopia nyt joustavassa ja monitahtisessa Euroopassa.kanssa meidän pitäisi tehdä rakentavaa ja konkreettisiin tuloksiin pyrkivää yhteistyötä niissä asioissa, joissa etumme ovat yhteisiä. Venäjällä oli keskeinen ja ra­kentava rooli neuvotteluissa Iranin ydin­ohjelmasta, ja niiden tuloksena syntynyttä merkittävää sopimusta on äärimmäisen tärkeää puolustaa. Ja YK:ssa äskettäin hyväksytyt poikkeuksellisen ankarat pakotteet Pohjois-Koreaa vastaan osoittavat, kuinka länsimaat, Venäjä ja Kiina voivat yhdessä toimia Pjongjangin hallinnon laittoman ja edesvastuuttoman toiminnan ehkäisemiseksi.EU:n etuja ja arvoja puolustaessamme meidän pitää jatkaa siltojen rakentamista kansojen välillä sekä laajentaa opiskelu- ja tiedevaihtoa.Venäjän tulevaisuus on venäläisten käsissä. Venäläiset päättävät, haluavatko he olla eurooppalaisia, aasialaisia vai jotain muuta. Jos he päättävät vuoden 2024 jälkeen tai jopa ennen sitä valita ­euroop­pa­lai­sen tien, meidän pitäisi olla valmiita tukemaan heitä. On kuitenkin tehtävä hyvin selväksi, että Venäjän tie Eurooppaan kulkee Kiovan kautta, Ukrainan ­eurooppalaista valintaa kunnioittamalla sekä todellisen – ei ylhäältä johdetun – demokra­tian voimin myös itse Venäjällä.