Pääkirjoitus

Päiväkoti antaa lapselle korttipakan hänen omia vahvuuksiaan – saisipa aikuinen samanlaisen

Lapsesi

Seuraavalla viikolla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Aloin

vahvuus on puhuminen, sanoi lastenhoitaja. Kello oli kahdeksan aamulla. Olin juuri pukenut lapseni jalkaan kerhotossut ja patistanut hänet käsipesulle.Hoitajalla oli tullut 2-vuotiaan kanssa puhetta vessan lampusta. Vilkkuvasta, pelottavasta lampusta. Ja dinosauruksista. Ja kaloista ja aika monesta muustakin asiasta. ”Hän on hyvä kertomaan, mikä häntä askarruttaa”, hoitaja sanoi.istuin päivä­kodin vanhempainillassa. Edessäni oli vahvuusseinä: 13 pahvia – jokaiselle lapselle oma ja aikuisille yksi yhteinen. Punaisia, keltaisia ja vihreitä. Pahvilla oli kuva lapsesta ja lause, joka alkoi kaikilla samoin: ”Hän on hyvä. . .”Ryhmässä näytti olevan ainakin hyvä hoivaaja, tarkkailija, syöjä, lentokoneiden lennättäjä ja rummuttaja. Yhden vahvuus oli autojen järjestely riviin, ja oman lapseni vahvuus oli kiipeäminen. Aikuisten pahvissa luki: ”Me olemme hyviä kuuntelemaan lapsia.”Päiväkodin henkilökunta oli käynyt koulutuksessa, jossa opeteltiin huomaamaan hyvä. He olivat päättäneet alkaa noudattaa positiivista pedagogiikkaa, jota tutkitaan Helsingin yliopistossa. Siinä uskotaan, että omat vahvuudet tunnistava lapsi voi paremmin ja toipuu vastoinkäymisistä nopeammin. Keskittymiskyky, työmuisti ja terveys paranevat. Oppiminen helpottuu.ajatella muutaman viikon takaista uimakouluani. Opettaja seisoi altaan reunalla ja videoi kännykällään meitä, vapaauintia opettelevaa kuutta aikuista. Me näimme videolla liian korkealta ­kurottavia käsiä, jäykkiä olkapäitä ja hyllyviä reisiä. Virheitä. ”Kiinnostavaa”, sanoi opettaja. ”Kukaan teistä ei nähnyt rentoja jalkojanne, hyviä vartalon kiertoja ja pitkiä liukuja.” Opettaja käski meitä keskittymään hyvään. Sitä kautta löytyisi rentous ja oppi, hän sanoi – ja oli tietenkin oikeassa.Päiväkodin vanhempainillassa vanhemmat laitettiin askartelemaan vahvuuskortteja. Uteliaan tytön isä kertoi pitkistä päiväkotimatkoista, joilla jokainen traktori oli tutkittava. Toinen kuvaili poikaa, jonka erikoistaito oli lohduttaa isoveljeä. Oma poikani oli vastikään lukinnut itsensä vessaan. Henkilökunnan mielestä se oli osoitus innokkuudesta, rohkeudesta ja huumorintajusta.Vahvuuskortteja aiotaan kerätä lapsille koko päiväkodissaolon ajan. Millainen nip­pu niitä onkaan kouluun siirryttäessä. Joku pohti, voisiko samaa kokeilla ko­to­na tai töissä. Niinpä, vastasivat muut.