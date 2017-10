Pääkirjoitus

Poliittinen riski on taas jäänyt unholaan

tutkijat listaavat maailmantalouden pahimpia riskejä, poliittiset riskit – kansallisen päätöksenteon häiriöt – nostetaan usein listojen kärkeen. Samaa huolta ei huomaa rahamarkkinoilla eikä päättäjien keskuudessa nyt, kun kasvu kiihtyy. Tämä voi olla esimerkiksi ­euroalueella vaarallista, sillä paine kehittää jäsenmaiden taloutta pienenee eikä populismikaan ole kuollut.Kun viitisentoista vuotta sitten elettiin yhteisvaluutan ahkerimman rakentelun aikaa, jäsenmaiden kansallisten talouspolitiikkojen katsottiin yhdentyvän kuin itsestään vastaamaan euroalueen tarpeita. Sääntöjä oli vähän, koska niitä ei uskottu tarvittavan. Miksi patistaa kohti ­hyvää, koska kaikkihan haluavat mennä siihen suuntaan joka tapauksessa?EU-päättäjien pitämien huippukokouksien lopputuloksia odotellessa ei todellakaan tarvinnut pelätä, mitä markkinat niistä ajattelevat. Asenne peitti alleen sen totuuden, että euroaluekin oli poliittinen rakennelma ja sisälsi kansallisia riskejä. Rahamark­kinat eivät ottaneet tätä huomioon, ja jäsenmaiden korkoerot katosivat.Rahaa saivat halvalla niin huonon kuin hyvänkin talouskurin maat. Ensimmäiset – kuten Kreikka – käyttivät rahan korruptoituneen hallinnon voiteluun. Samalla ne ­toimivat euroalueen etua vastaan. Tätä poliittista riskiä ei huomattu tai tunnustettu, mikä on jälkikäteen katsoen todella kummallista.un markkinat heräsivät poliittisen riskin olemassaoloon, korkoerot repesivät. Velkakriisi iski heikkoihin maihin ja alkoi uhata euro­aluetta. Huippukokouksien päätöksiä alettiin odotella hermostuneina.Euroaluetta koskevia sääntöjä paikkailtiin kiireellä. Euromaat halusivat näin osoittaa Euroopan keskuspankille (EKP), että jäsenmaat ovat tehneet oman osuutensa ja pankin kannattaisi ­tulla hätiin. Poliittinen riski sammutettiin rahalla, pääjohtaja Mario Draghin lauseella kesäkuussa 2012: ”Meidän mandaattimme sisällä EKP on valmis ­tekemään mitä tahansa euron pelastamisessa tarvitaan. Ja uskokaa minua, se riittää.” Kaikki uskoivat. Raha on hyvä sammutusaine, ja Draghilla on oma rahapaino.ämän jälkeen palattiin taas poliittisen riskin hiljaiseloon. Korkoerot alkoivat kaventua. Ero kaventui niin pieneksi, että mittari menetti tehonsa: eihän esimerkiksi Kreikan talous ollut paljon kohentunut, eikä monien maiden poliittinen riski ollut kadonnut mihinkään.Talouden poliittinen riski tiedostettiin kyllä populismin noustessa Hollannin ja Ranskan vaalien alla, mutta riskin liekit jäivät Draghin sammutuspeitteen alle. Ja kun vaalit päättyivät äärioikeiston tappioon, riski vajosi taas unholaan.Euroalue on valunut samoihin tunnelmiin, joissa oltiin ennen finanssikriisiä. Kriisin vuoksi on kyllä luotu sääntöjä ja avustusjärjestelmiä, mutta tutkijoiden mielipiteestä huolimatta poliittisen kriisin pelko on katoamassa. Katalonian tapahtumat toivotta­vasti palauttivat tämänkin pelon päättäjien päiväjärjestykseen.Syytä olisi, sillä lisää seuraa. Italian parlamenttivaalit pidetään ensi vuoden alkupuoliskolla. Italia on suuri euromaa. Sen talous on huonosti tuottavaa ja varsinkin etelässä takapajuista. Hallintojärjestelmä on kankea ja paikoin korruptoitunut. Pankeissa on paljon oman maan velkapapereita ja taseissa valtava määrä puolimätiä omistuksia.Puuttuu enää, että talouden todellisuudesta vieraantunut populisti voittaisi vaalit. Kohta ei ehkä enää puutu. Viiden tähden liike johtajanaan Beppe Grillo menee tiedustelujen mukaan kohti voittoa. Italian kriisiä ei Draghinkaan peite sammuttaisi.