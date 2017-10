Pääkirjoitus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyöllä on vastattava ihmisten tarpeisiin

Uusi lakiesitys

asiakkaan valinnanvapudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa ­pitäisi saada valmiiksi tässä kuussa. Jos aikataulu pitää, esitys lähtee lausuntokierrokselle marraskuun alussa.Uusi valmistelu alkoi siitä, kun perustuslakivaliokunta torjui kesäkuussa joitakin aiemman esityksen keskeisiä kohtia. Perustuslakivaliokunta muun muassa totesi, että yksityisissä sote-keskuksissa ei voida tehdä sosiaalipalveluihin kiinteästi liittyviä julkisia viranomaispäätöksiä.Valmistelussa on siten ratkaistava myös se, miten uudessa toimintamallissa kyetään integroimaan sosiaali- ja terveyspalveluja nykyistä paremmin. Sujuvampi yhteistyö on ollut yksi sote-uudistuksen keskeisistä tavoitteista.Valtaosa terveyspalvelujen käyttäjistä ei tarvitse lainkaan sosiaalipalveluja. ­Sosiaali- ja terveyspalvelujen saumaton yhteistyö on kuitenkin tärkeää niille, jotka tarvitsevat samaan aikaan useita eri palveluja. Moni iäkäs ihminen tarvitsee viimeisinä elinvuosinaan esimerkiksi useita eri terveyspalveluja, vanhusten asumispalveluja ja kuntoutusta.Näiden ihmisten tarpeiden hoitaminen muodostaa myös valtaosan kaikista sote-menoista. Nykyisin yhteys sairaalasta kuntoutukseen tai vanhusten kotipalveluun ei toimi saumattomasti, mistä kärsivät eniten asiakkaat. Siksi yhteistyön parantaminen on välttämätöntä.allituksen alkuperäinen tavoite laajan palveluvalikoiman sote-keskuksista ei ole ainoa vaihtoehto tämän integraation toteuttamiseksi. Perustuslakivaliokunnan rajausten jälkeen on selvää, että vain maakunnan ­liikelaitoksen sosiaalityöntekijät voivat tehdä viranomaispäätöksiä. Sote-keskusten oma tarjonta olisi lähinnä ­sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa.Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö palveluja voitaisi tuottaa saumattomasti ja nykyistä sujuvammin. Jos lähtökohdaksi otetaan ihmisten tarpeet, erilaisia keinoja toteuttaa sujuvat palvelut löytyy varmasti.Viime kädessä vastuu toimintojen paremmasta organisoinnista jää maakun­nille, joiden päätöksentekijöiden osaaminen ratkaisee pitkälti koko uudistuksen onnistumisen käytännössä.