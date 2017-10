Pääkirjoitus

Kyläpäällikkö ottaa mittaa reviisorista

Nikolai Gogolin

Gogolin

Uskottavin

Suomessa

Isojen kaupunkien

kuulussa satiirissa pahainen maaseutukaupunki menee raiteiltaan, kun kaupunginjohtaja saa kirjeen. Paikkakunnalle on saapumassa Pietarista lähetetty reviisori, julkisten laitosten tarkastaja.Kyläpäällikkö määrää joukkonsa panemaan parastaan, jotta paikalliset – eivät niin puhtoiset – virka­miehet eivät joutuisi tilille tekemisistään. Kulissit kuntoon, sairaalan potilaille puhtaat yömyssyt.Käy tietysti niin, että kaupunginisät erehtyvät luulemaan majataloon asettunutta varatonta keikaria, Hlestakovia, pelätyksi reviisoriksi. Alkuhämmennyksen jälkeen tämä ottaa roolinsa ja nauttii täysin rinnoin hysteeristen paikalliskihojen yllä­pidosta ja lahjuksista.1800-luvun Venäjällä tsaarinvalta edusti ehdotonta auktoriteettia suhteessa provinsseihin. Suomen näkökulmasta kolikolla on hyvin tunnettu toinenkin puoli: tsaari Aleksanteri II oli se, joka loi perustan kuntien autonomiaan nojaavalle paikallishallinnolle.Juuri nyt kansalaisten, kunnan ja valtion välinen suhde on murrok­sessa, jonka pitäisi korjata vanhan hallintorakenteen valuvikoja. Sote-uudistuksen rinnalla putkessa on maakuntamalli, joka veisi kunnilta pääosan niiden tehtävistä.Vallan uusjako valtion, kuntien ja uusien maakuntien kesken on jokseenkin mahdoton tehtävä, koska isossa kuvassa valtaa ei ole jaettavaksi asti. Valtiosektori on kutistunut niin, että sillä ei ole juuri roolia keskivertokansalaisen arjessa. Valtaosasta kuntia taas ehti tulla valtionosuuksista riippuvaisia palveluorganisaatioita – eikä suinkaan kansanvallan lähilinnakkeita.Valtasuhteet ovat niin hähmäiset, ettei auktoriteettia ole edes silloin, kun kaikki menee poskelleen. Kittilä jää historiaan kuntana, jossa kolmisenkymmentä päättäjää on epäiltyinä rikoksista, ja valtiovalta seuraa sotkua hämmentävän kärsivällisenä. Kuin Hlestakov olisi todettu vaarattomaksi, eikä tämä edes yritä näytellä rooliaan.asema on muutamilla suurilla kaupungeilla, jotka ovat riittävän vahvoja ja omavaraisia. Asetelmaa ruokkii globaali kau­pungistumisen megatrendi. Ihmiset haluavat asua siellä, missä he ajattelevat olevan mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Kansainvälinen kilpailu on yhä enemmän juuri kaupunkiseutujen kisaa ihmisistä, investoinneista ja liikennevirroista.Tämän päivän reviisoreja eivät ole keskushallinnon lähettämät kyylät vaan mahdollisia sijaintikaupunkeja surutta kilpailuttavat suuryhtiöt ja muut kansainväliset toimijat.Nordean pääkonttorin siirto Helsinkiin saattoi olla hyvä uutinen. Paraikaa käydään kisaa siitä, mihin kaupunkiin EU:n lääkevirasto muuttaa Lontoosta lähtiessään.Viime päivät ovat toisaalta konkretisoineet sitä, kuinka alueiden Eurooppa tarkoittaakin jotain ihan muuta kuin esivallalle kuuliaisia, kauniiseen subsidiariteettiperiaatteeseen tyytyviä maakuntia. Espanjassa jännite itsenäisyyshinkuisen Katalonian ja kovaa linjaa suhteessa separatismiin ajavan Madridin välillä uhkaa ajaa koko maan syvään kriisiin tuoden kaikuja Francon ajoista.on käynnissä rauhanomaisempi irtiotto. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on noussut lyhyessä ajassa rooliin, joka on kenties vain odottanut ottajaansa. Hänessä yhdistyy nyt Suomen kaupunkiseutujen ennennäkemätön edunvalvonta poikkeukselliseen poliittiseen painoarvoon.Vapaavuoren kapinan kärki kohdistuu keskustan hellimään maa­kuntahallintoon, jonka hän näkee suurten kaupunkien etujen vastaisena, tasapäistävänä. Viime torstaiksi Vapaavuori sai koolle saman pöydän ääreen peräti 21 suurimman kaupungin johtajat. Pienemmistäkin moni olisi mielinyt mukaan.itsetunnon herääminen on odotetusti nostattanut myös niskakarvoja. Vapaavuori on leimattu riidankylväjäksi, maaseudun tappajaksi ja partahipsterien torpedoksi. Sanomalehti Lapin Kansan kolumnisti kysyy (30.9.), josko papat ihan turhaan joka korpiaarin puolesta taistelivat.Entistä kaupunkivetoisempi yhteiskunnan kehitystyö voi kuitenkin olla välttämättömyys, tosiasioiden tunnustamista. Ilman elinvoimaisia keskuksia muillakaan alueilla ei ole toivoa kukoistuksesta. Kyse on poliittisesta valinnasta, jolla on edellytykset koitua koko maan hyväksi.Tässä ajassa nurkkapatriootin näkymät ovat kehnot ja keskinäinen eriseuraisuus sataa muiden laariin.