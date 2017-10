Pääkirjoitus

Vientiliitoilla alkaa olla ratkaisujen aika työehtoneuvotteluissa

ja Paperiliiton välinen neuvottelutilanne kiristyi perjantaina, kun Paperiliitto ilmoitti kohottavansa lakkovalmiuttaan. Työnantajapuoli oli tarjonnut neuvotteluissa vuoden sopimusta ja nollakorotuksia. Uutta neuvotteluaikaa ei ole sovittu.Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välisissä neuvotteluissa on koettu hankalia aikoja ennenkin. Kesällä 2005 alalla nähtiin monen viikon työtaistelu. Se alkoi Paperiliiton paikallisina lakkoina mutta kääntyi sittemmin työnantajan viikkojen mittaiseksi työsuluksi.Teollisuuden työnantaja- ja palkansaajaliitoissa alkaa muutenkin kohta tiivis neuvottelurupeama. Kuun lopussa päättyy Teknologiateollisuuden ja entisen Metalliliiton, nykyisen Teollisuusliiton sopimuksen voimassaolo. Muissa liitoissa toivotaan edelleen Teollisuusliitosta päänavaajaa. Se on ylivoimaisesti suurin teollisuudenala ja lisäksi avannut liittokierroksen ennenkin.Vielä keväällä pyrkimyksenä oli, että maahan luodaan niin sanottu Suomen malli, jossa tärkeimmät vientiliitot avaisivat neuvottelukierroksen yhtä aikaa ja kustannusvaikutuksiltaan samansuuruisilla korotuksilla. Se suunnitelma kariutui.ientiteollisuuden työnantajat pyrkivät edelleen siihen, että yksikään muu ala ei ylitä vientisektorin palkankorotuksia. Miten siinä onnistutaan, on vielä avoin kysymys.Esimerkiksi Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi on sanonut, että julkiset veikkaukset 0,7–1,5 prosentin palkankorotuksista eivät rakennusalalla riitä. Harjuniemi on vaatimuksissaan vahvoilla, sillä rakennusala on suhdanteensa huipulla. Sen voi huomata vilkaisemalla horisonttiin: rakennusnostureita on pystyssä siellä sun täällä.Nykyiseen Teollisuusliittoon kuuluvat myös entiset Puuliitto ja muun muassa kemianteollisuuden työntekijöitä edustava Teollisuuden ammattiliitto Team. Paperiliitto ei vielä ole mukana SAK:n jättiliitossa.Sulautumisesta huolimatta vientiliitot neuvottelevat sopimuksensa erikseen, tosin naapuriliittojen kanssa koordinoiden. Vientialojen työnantajaliitoilla ei tiettävästi ole aikeita fuusioitua.Kaikilla aloilla neuvottelut etenevät suunnilleen samalla tavalla. Ensin neuvotellaan uuden työehtosopimuksen niin sanotut tekstikysymykset eli kaikki muut asiat paitsi raha. Tekstimuutoksillakin saattaa olla kustannusvaikutuksia, jotka sitten otetaan ­huomioon palkankorotuksista sovittaessa.Seuraavaksi kullakin alalla pitäisi sopia palkankorotusmallista: lasketaanko palkankorotukset prosentteina vai euroina. Sekin pitäisi päättää, paljonko palkkapotista jaetaan kaikille yleiskorotuksena ja mikä osuus jää yrityksissä jaettavaksi.nsi vuoden alussa saattaa olla luvassa lisää vaikeita neuvotteluja, kun kunta-alan eri palkansaajaryhmät aloittavat omat palkkaneuvottelunsa. Kunta-alan työntekijät pyrkivät epäilemättä samansuuruisin korotuksiin kuin teollisuuden palveluksessa työskentelevät. Mutta kuntien taloustilanne ei ole vielä paranemassa, toisin kuin teollisuudessa.Kunta-alan työntekijöillä on lisäksi hampaankolossa kilpailukykysopimus, jolla leikattiin julkisen sektorin lomarahoja kolmeksi vuodeksi. Kunta-alan palkansaajat ovat vaatineet leikkauksen perumista tai kompensaatiota palkoissa.