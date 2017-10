Pääkirjoitus

Itävallan maltillinen oikeisto siirtyi reunalle kalastamaan

ja Itävalta ovat molemmat saksankielisiä EU-maita, mutta niiden poliittiset kulttuurit poikkeavat toisistaan yllättävän paljon.Saksa on vuosikymmeniä käynyt läpi syyllisyyttään toiseen maailmansotaan, mutta Itävalta selvisi urakasta, kun se jo sodan aikana julistettiin natsien ensimmäiseksi uhriksi.Maiden puoluekartat muistuttivat pitkään toisiaan. Vallassa olivat maltillinen vasemmistopuolue ja maltillinen oikeistopuolue, usein yhdessä. Itävallassa 1980-luvulla alkanut Vapauspuolueen nousu muutti tilannetta.Vapauspuolue pääsi hallitukseen vuosituhannen vaihteessa, mihin muu EU ­reagoi voimakkaasti. Saksassa Vaihtoehto Saksalle (AfD) nousi liittopäiville vasta tämän syksyn vaaleissa, mutta tie hallitusvastuuseen ei kajasta edes horisontissa.Itävallan kaksipuoluejärjestelmä natisi pahasti liitoksissaan jo viime vuoden ­presidentinvaaleissa, kun kummankaan perinteisen suurpuolueen ehdokas ei päässyt edes toiselle kierrokselle.Kertaalleen uusitut vaalit voitti lopulta vihreiden tukema Alexander Van der ­Bellen, joka kukisti tiukassa kisassa ­Vapauspuolueen Norbert Hoferin.nsi sunnuntaina Itävallassa jär­jestetään parlamenttivaalit, joita muu Eurooppa seuraa jälleen tarkasti. Tällä kertaa syynä on Itävallan kansan­puolue, joka on useimmiten ollut maan toiseksi suurin puolue.Kansanpuolue oli jo putoamassa kannatuskisassa kolmanneksi, kunnes toukokuussa sen johtoon nousi ulkoministeri Sebastian Kurz. Vasta 31-vuotias Kurz on vienyt puoluettaan sekä retoriikaltaan ­että linjaltaan Vapauspuolueen tontille.Suunta oli juuri päinvastainen kuin Saksassa Angela Merkelin kristillisdemo­kraateilla.Kansanpuolue on tuoreissa kyselyissä noussut selväksi ykköseksi Vapauspuo­lueelta viemänsä kannatuksen turvin.Monissa Euroopan maissa perinteiset maltilliset oikeistopuolueet ovat pohtineet, onko Itävallassa löytynyt resepti, jolla äärioikeiston nousu pysäytetään.Jotkut ovat tosin miettineet, onko ­kyse kuitenkin enemmän äärioikeiston vahvistamisesta, jos myös perinteiset puolueet tukevat sen tavoitteita.