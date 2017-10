Pääkirjoitus

On aika uudistaa henkilötunnus

salakirjoitusten murtajana tunnetuksi tullut matemaatikko Erkki Pale sai 1960-luvun alussa mielenkiintoisen tehtävän. Rakenteilla olleen työeläkejärjestelmän tieto­järjestelmät kaipasivat tapaa yksilöidä ­ihminen tunnuksella, jota ei olisi muilla.Palen ratkaisu oli tunnus, jossa on syntymäaika, syntymävuosisadan kertova välimerkki, yksilönumero, joka samalla kertoo, onko kyseessä mies vai nainen, sekä laskukaavan jakojäännökseen perustuva tarkistusmerkki.Työeläketunnus on sittemmin vaihtanut nimeä sosiaaliturvatunnukseksi ja henkilötunnukseksi. Tunnus säilyy periaatteessa ihmisen koko elämän ajan.­Aikanaan nerokas ratkaisu on törmännyt myös ongelmiin. Miksi tunnuksen ­pitää paljastaa tarkka ikä, ja vastaako ­ehdoton sukupuoliluokittelu todellisuutta? Väärissä käsissä henkilötunnuksella saa paljon pahaa aikaan, mutta tunnuksen voi vaihtaa vain hyvin painavin perustein. Miten otetaan huomioon lyhyt­aikaisesti Suomessa asuvat?Valtiovarainministeriö asetti viime viikolla työryhmän uudistamaan henkilötunnusta. Työlle on tarvetta digitalisoituvassa maailmassa. Toimiva tunnistaminen ja väärinkäytösten estäminen kuuluvat nyky-yhteiskunnan peruspalveluihin.