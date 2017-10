Pääkirjoitus

Kun näen unta tulipaloista ja vanhoista työtovereista, tiedän, että mieleni kertoo minulle jotain tärkeää

Pari

yötä sitten näin unta, jossa olin työmatkalla ulkomailla.Olin bussissa, joka ajoi peltojen halki kohti kaupunkia. Ympärillä oli muitakin ihmisiä, ja pääni yli kiisteltiin siitä, pitäisikö minun pidentää matkaa ja muuttaa hotellista pois, koska siten lentoliput ja koko matka tulisivat työnantajalle halvemmiksi.Ajattelin huolissani, miten paljon näihin järjestelyihin menee aikaa. Eihän varsinaisesta työstä eli kirjoittamisesta tule mitään. Toisaalta ajattelin lamautuneena, etten voi tilanteelle mitään ja että yksin on tästäkin selvittävä.Kaupungin rajalla ajoimme palavan talon ohi, ja kadulla oli ruumiita. Ajattelin, miten onnekasta oli olla bussissa eikä tulipalossa. Tässä kohtaa heräsin.mielelläni unia. Minulla on myös vahva usko niihin, mutta ei niinkään tulevan enteinä kuin kuvina siitä, mil­laista elämäni on juuri nyt.Vaikka unet ovat kaoottisia, joskus pelottavia tai hävettäviä, ne ovat osa minua. Ne ovat alitajuntani viestejä siitä, mitä parhaillaan koen ja tunnen.Matkauneni esimerkiksi kertoo, mikä elämässäni on tärkeää: olen yölläkin töissä. Toimittajana näköalat ovat avarat, mutta työssä on myös sekavuutta, stressiä ja ristiriitaisia vaatimuksia.merkitys on nykyään hyvin tiedossa: ihminen tarvitsee riittävästi unta, jotta fyysinen ja psyykkinen toimintakyky säilyvät. Tiedetään sekin, että univajeesta kärsivät sekä yksilöt että koko kansantalous.Pitäisikö uniinkin kiinnittää enemmän huomiota, ja nimenomaan terveysnäkökulmasta?Se, että alitajuntamme työskentelee nukkuessakin, on minusta rauhoittava ajatus. Itse asiassa uneksiminen on jokaisen ulottuvilla oleva itsetutkiskelun, elämänhallinnan ja jopa terapian väline.Minä ainakin sain paljon tietoa itsestäni toisesta tuoreesta unesta, jossa olin (taas) töissä: nyt palaverissa miettimässä lehtijuttuun vetävää verkko-otsikkoa.En keksinyt mitään ja lähdin. Käytävässä vastaan tuli ihmisiä, jotka työnsivät valtavaa kirjoituslipastoa. Se oli kuulunut HS:n kulttuuritoimituksen entiselle esimiehelle, kirjallisuuskriitikko Pekka Tarkalle, ja nyt sitä vietiin kaatopaikalle.Availin laatikoita. Niistä pursui papereita ja lappuja, kaikissa Tarkan tuttua kaunokirjoitusta. Kysyin, saisinko lipaston itselleni, ja siihen suostuttiin.Heräsin unesta tyytyväisenä. Ymmärsin taas vähän enemmän siitä, millainen ihminen ja toimittaja olen.