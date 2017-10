Pääkirjoitus

Suomenkin tulee sitoutua hiilinielujen ylläpitoon

Euroopan unionissa

Pariisin Ilmastosopimuksen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ilmakehän

EU-parlamentin

Pariisin sopimuksen

päätetään syksyllä metsien roolista ilmastolainsäädännössä. Asia oli syyskuussa EU-parlamentin käsittelyssä. Siellä voitti kanta, jonka mukaan metsien hiilinieluja voidaan vuosina 2021–2030 pienentää jopa merkit­tävästi.Monet suomalaiset parlamentin jäsenet vaikuttivat aktiivisesti parlamentin kantaan, sillä se mahdollistaa hakkuiden lisäämisen Suomessa niin, ettei hiilinielun pienenemistä tarvitse kompensoida päästövähennyksillä. EU:n neuvotteluprosessi jatkuu tällä viikolla ympäristöministereiden kokouksessa.tavoitteena on vakauttaa maapallon keskilämpötila niin, että keski­lämpötilan nousu jäisi selvästi alle kahden ­asteen verrattuna esiteol­liseen aikaan. Tavoitteen saavuttaminen riippuu paljolti ilmakehään päätyvän hiilidioksidin määrästä.Monet tutkijat ovat päätyneet ­arvioissaan siihen, että ihmiskunta on jo tuottanut – tai tuottaa lähivuosien aikana – liikaa hiilidioksidia ilmakehään, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa.Syyskuussa ilmestyneessä Nature Geoscience -tiedelehdessä julkaistiin optimistisempi arvio. Sen mukaan hiilidioksidikiintiö täyttyisi nykyisellä päästötahdilla 20–50 vuodessa. Tämänkin arvion tehneet tutkijat korostavat, että Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ilmakehään päätyvän hiilidioksidin määrän nopeaa rajoit­tamista. Hiilidioksidi säilyy ilma­kehässä jopa useita satoja vuosia.hiilidioksidipitoisuuden kasvua voidaan rajoittaa vähentämällä hiilidioksidipäästöjä ja kasvattamalla hiilinieluja. Tärkeintä on fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien päästöjen nopea vähentäminen, mutta oleellista on myös metsien hiilinielujen kasvattaminen. EU:n metsien hiilinielu on noin 400 miljoonaa hiilidioksidi­tonnia. Määrä vastaa suuruusluokaltaan noin kymmentä prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä.Suomessa metsien hiilinielun suhteellinen merkitys on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Metsiemme hiilinielu oli vuosina 1990–2015 vuosittain 20–50 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Määrä vastaa noin kolmannesta tai jopa puolta Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Hiilinielun koko vaihtelee vuosittain metsäteollisuuden hakkuumäärien muutosten vuoksi.Hallituksen energia- ja ilmasto­strategiassa sekä kansallisessa metsästrategiassa tavoitellaan hakkuiden merkittävää lisäystä. Tämä pienentäisi vuosittaista metsien hiilinielua vuosikymmeniksi jopa useilla miljoonilla hiilidioksiditonneilla.kannan mukaan metsien hiilinieluja voitaisiin pienentää niin, ettei vaikutuksia kompensoitaisi lisäämällä päästö­vähennyksiä EU:n päästökaupan piirissä tai maiden kansallisilla toimilla. Tämä vähentää EU:n ilmastopolitiikan ja EU:n Pariisin ilmastosopimukselle antaman päästösitoumuksen kunnianhimoisuutta.EU:n ja maailman maiden Pariisin ilmastosopimukselle tekemät, vuoteen 2030 ulottuvat päästösitoumukset eivät nykyisellään ­riitä maapallon keskilämpötilan vakauttamiseen sopimuksen edellyt­tämälle tasolle. Sitoumuksia onkin lisättävä asteittain – tätä sopimus myös edellyttää.EU-parlamentin kanta metsien hiilinieluista on tätä taustaa vasten ongelmallinen. On ilmeistä, että EU joutuu tarkistamaan oman päästö­sitoumuksensa riittävyyttä. Silloin myös metsien hiilinielujen laskentasäännöt nousevat uudelleen esiin.tavoitteiden saavuttamiseksi Suomen ja muiden EU-maiden on ylläpidettävä tarpeeksi suurta metsien hiilinielua ja vähennettävä hiilidioksidipäästöjä entistä nopeammin.Suomen kannattaa varautua tähän. Suomen pitää kehittää ener­gian ja materiaalien käytön tehostamiseen innovatiivisia ratkaisuja. Myös muuta kuin puun käyttöön perustuvaa uusiutuvan energian tuotantoa tulee edistää. Uusista ratkaisuista voi tulla myös merkittäviä vientituotteita.Pelkät lyhyen aikavälin neuvotteluvoitot EU:n sisäisessä ilmasto­velvoitteiden taakanjaossa johtavat sen sijaan todennäköisesti vain entistä suurempiin haasteisiin vuoden 2030 jälkeen.