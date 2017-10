Pääkirjoitus

Pakotteiden ja vastapakotteiden aika Venäjällä jatkunee pitkään

Venäjän-viennin

P

I

Venäjän taloutta tuntevat arvioivat, että Venäjän hallinto on valmis pitämään osalle länsituontia asettamansa vastapakotteet yllä vielä useita vuosia. Eikä lännen rakentamien pakotteiden poistokaan näytä etenevän. Tällaisten ratkaisujen ehto olisi, että Venäjä perääntyisi Krimiltä tai Itä-Ukrainassa valtaamiltaan ­alueilta.Venäjän ensi vuoden presidentinvaalien ei odoteta muuttavan maan suhtautumista tullimuureihin. Viime vuosien opetushan on ollut, että huono talouspolitiikka on ­hyvää valtapolitiikkaa. Taloutta sekä kauppaa uudistavat ja nykyistä tasapainoa muuttavat linjaukset voisivat olla uhka presidentti Vladimir Putinin valtapiirille.Venäjä kielsi lähes kaiken ruoan tuonnin Euroopan unionista ja Yhdysvalloista elokuussa 2015. Se laajensi vuotta myöhemmin tuontikieltoaan. Presidentti Putin kertoi tuolloin, että tuonti- ja vientikieltojen aika käytetään kotimaisen maatalouden ja elintarviketeollisuuden kehittämiseen.Projekti alkoi kitkaisesti. Venäläiset ovat saaneet monet elintarvikkeet ja jalosteet lännestä. Kotimainen maatalous on ollut tehotonta ja elintarviketeollisuuden tuotteet yleensä laadultaan heikompia kuin lännestä tuodut tuotteet.Pakotteiden alku johti siihen, että Venäjällä toimivien, lännestä raaka-aineita tuovien elintarvikeyritysten logistiikkaketjut katkesivat. Venäjän tuotanto ei pystynyt vastaamaan reaaliajassa ongelmaan ja Putinin toiveeseen. Läntiset yritykset investoivat kiireellä Venäjälle saadakseen raaka-aineita rajojen sisältä. Tehdessään näin yritykset tulivat toimineeksi niin kuin Putin halusikin.Ruokatehtaille ja jalostajille tämä oli uusi alue­valtaus, jota ei tehty hetkessä. Niillä ei ollut sopimuksia venäläisten viljelijöiden kanssa eikä aina meijereitä, teurastamoita tai elintarvikkeiden kuljetuksen logistiikkaa Venäjällä. Länsimaisten yritysten johtajia tuli Moskovaan salkku täynnä ­rahaa: heidän piti rakentaa äkkiä tehtaita ja toimitusketjuja.Investoinneilla oli sivuvaikutuksia. Ruoan hin­ta on noussut nopeasti – erityi­sesti tuontiruoka on kallistunut. Sitäkin sentään saadaan kiertämällä tuontirajoituksia: läntisiä elintarvikkeita tulee Venäjälle erityisesti Valko-Venäjän kautta. Lihaa hankitaan Etelä-Amerikasta.Logistiikkaketjujen vaihtuminen ja pidentyminen on nostanut hintoja. Kuluttaja on maksanut osansa valtapolitiikasta ruokakaupassa. Silti tuoreista mielipidetiedusteluista voi päätellä, että venäläiset eivät nouse ainakaan ruoan vuoksi kapinaan. Valta­osa venäläisistä tukee ruoan tuontikieltoja. Monelle ruoan hinnan nousu ja laadun lasku ovat jonkinlainen "Krimin vapautuksen hinta", joka halutaan maksaa.Maaseudulla – Putinin vahvoilla alueilla – tuontiruoan katoamista tai sen hinnannousua tuskin on huomattukaan, koska sitä ei ole koskaan ollut tarjolla.Vastapakotteiden karsimisella ei ole kiire senkään vuoksi, että muutamat osat ­elintarviketuotannosta ovat vihdoin alkaneet kehittyä ja kasvattaa tehoaan. Esimerkiksi sianlihan tuotannossa Venäjä alkaa olla jo omavarainen. Venäjästä tulee muutaman vuoden päästä todennäköisesti tärkeä sianlihan viejämaa, ja Kiina on halukas ostaja.Myös talouden käänne parempaan vähentää painetta purkaa rajaesteitä. Inflaatio hidastuu ja talous kasvaa, kun öljyn hinta vakautuu. Kriisin tunne helpottaa.