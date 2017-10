Pääkirjoitus

Hallitus teki taas uuden sote-sovun ahtaassa raossa

historiankirjoittajat saavat olla tarkkoina, kun he kuvaavat sosiaali- ja terveys­palvelujen uudistuksen vaiheita. Uudistuksesta on löytynyt sopu niin monta kertaa, että laskut ovat mennä sekaisin.Koko viime hallituskauden ajan palvelujen järjestämiseen haettiin ratkaisua kuntapohjaisista malleista. Aluksi hallituksen piti omin voimin tehdä kuntauudistus, jolloin järjestäjiä olisi yli kolmensadan sijaan seitsemisenkymmentä. Hanke ei saanut tukea ja törmäsi seinään.Sitten mukaan valmisteluun otettiin poikkeuksellisesti hallituspuolueiden eduskuntaryhmien johtajat, jolloin tuloksena oli ehkä tähänastisista monimutkaisin himmeli. Malli sortui omaan mahdottomuuteensa.Seuraavaksi avuksi tuli oppositio. Aluksi tekeillä oli kaksitasoinen kuntayhtymämalli, sitten yksitasoinen. Eduskunta ­käsitteli ehdotusta, mutta sitä ei saatu taipumaan perustuslain vaatimuksiin.Ongelmat eivät olleet mitättömiä. Ne koskivat esimerkiksi kansanvaltaisuutta ja yhdenvertaista kohtelua. Perustus­lakivaliokunta listasi poikkeuksellisesti kolme mahdollista vaihtoehtoa: valtiopohjaisen mallin, itsehallinnollisten maakuntien mallin tai – monella varauksella – kuntapohjaisen mallin.ällä vaalikaudella on palattu hallitusvetoiseen valmisteluun. Kovalla tuskalla syntyi malli, jossa maakunnat olisivat palvelujen järjestäjiä. Perustuslakivaliokunta hyväksyi mallin suurelta osin, mutta ongelmaksi tuli poliittisen paketin toinen osa, ­valinnanvapaus palveluntuotannossa.Viranomaistehtäviä ei saisi merkittävästi luovuttaa yksityiselle toimijalle, ja viime kädessä julkinen valta on vastuussa siitä, että palveluja on.Viikonloppuna hallituksessa syntyi ratkaisu, jonka toivotaan täyttävän perustuslain vaatimukset. Se on karsittu versio alkuperäisestä ehdotuksesta, mutta sillä on yksi etu: se voidaan ehkä toteuttaa.Julkisuudessa uudistuksen eteneminen on vaikuttanut puolue- ja valtapoliittiselta nokittelulta, mutta tosiasiassa viimeistään perustuslaki on pakottanut keskittymään ydinasioihin: ihmisten oikeuksiin, yhdenvertaisuuteen, kansanvaltaisuuteen ja hyvän hallinnon periaatteisiin.