Trump on hankala ystävä

senaatin ulkoasiainvaliokunnan vaikutus­valtainen puheenjohtaja Bob Corker nähtiin melko pitkään presidentti Donald Trumpin tukijana ja jopa ystävänä. Sunnuntaina Corkerille tuli selväksi, että näin ei enää ole.Myrkyllisessä twiittien sarjassa Trump syytti Corkeria esimerkiksi pelkuruudesta ja Iranin ydinohjelman valvontaa koskevasta sopimuksesta, jota Trump pitää surkeana. Corker vastasi kysymällä, onko aamuvuoro jäänyt tulematta paikalle Valkoisen talon ”aikuisten päiväkodissa”.Vastaavaa viestintää on nähty jo jonkin verran, mutta tällä kertaa kohteeksi joutunut Corker on yksi avainhenkilöistä, kun Trump yrittää ajaa lakeja senaatissa ­läpi republikaanien kahden äänen enemmistön turvin.The New York Times -lehti arvioi, että viestipommitus alkoi Trumpin sunnuntaiaamuna näkemästä Fox-kanavan uutisesta. Siinä Corker sanoi, että ulkoministeri Rex Tillerson suojaa Trumpin hallintoa sekasortoon vajoamiselta.Trumpin avustajat näkevät vaivaa, jotta presidentti ei kuulisi arvostelua. Hän reagoi siihen hallitsemattomasti.Trumpin suhteellisuudentajusta kertoo se, että sanasodassa Corkerin kanssa pelissä oli toimiva enemmistö senaatissa.