Pääkirjoitus

Turkki joutuu teurastajaksi

Haastattelin

Niin sanotut

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Idlibin

viime viikolla venäläistä Lähi-idän asiantuntijaa Semjon Bagdasarovia, jolta yritin kysyä jotain Syyrian presidentin Bashar al-Assadin kohtalosta. Presidentin kohtalo ei Bagdasarovia kiinnostanut lainkaan, vaan hän alkoi saman tien puhua aivan toisesta asiasta.”Syyriaa yhtenäisenä valtiona ei ole olemassa, siellähän on nyt näitä de-eskalaatioalueita”, Bagdasarov pohti. ”Kuten esimerkiksi Idlib, missä al-Nusra on hyvin vahva. Se pitää likvidoida, ja kukas sen tekisi? Yleisesti ottaen se on takuumiehen tehtävä, siis turkkilaisten.”Al-Qaida-terroristijärjestöön kuulunut al-Nusra on kerännyt ympärilleen muita liittoutumia ja esiintyy nykyisin nimellä Tahrir al-Sham. Sillä on Idlibin alueella arviosta riippuen 25 000–50 000 taistelijaa.de-eskalaatioalueet ovat turva-alueita, joista Venäjä, Turkki ja Iran sopivat viime keväänä Astanassa. Syyrian hallitusta vastustavien kapinallisten on annettu olla turva-alueilla ainakin osittain rauhassa. Ja enemmänkin: kun ympäri maata on tehty paikallisia antautumissopimuksia kapinallisten kanssa, näiden on annettu vetäytyä turva-alueille perheineen ja pyssyineen päivineen.Tarkkailijoiden mukaan turva-alueiden perustaminen ja paikallisten sopimusten tekeminen on todella rauhoittanut Syyrian sotaa. Toisaalta on päivänselvää, ettei tämä ratkaisu ole ikuinen. Itse asiassa jo Astanan sopimukseen kirjattiin, että kyseessä on tilapäinen menettely.Bagdasarovin haastattelupäivän iltana Venäjän puolustusministeriö ilmoittikin melkoisesta menestyksestä. Sen ilmavoimat olivat iskeneet Idlibissä terroristijärjestö al-Nusran kokoontumiseen, ja kymmenet järjestön johtohenkilöt olivat saaneet surmansa. Järjestön johtaja Abu Muhammed al-Julani on venäläistietojen mukaan koomassa.maakunta Luoteis-Syyriassa on neljästä turva-alueesta suurin, ja Turkilla on Astanan kolmikon työnjaon mukaan nyt siitä päävastuu. Alueelle on koottu sankoin joukoin antautuneita kapinallisia, siellä ennestään majailleiden tovereidensa ja vihollistensa seuraan.Turkilla on Syyriassa yksi selvä liittolainen, Pohjois-Syyrian turkmeenit, ja yksi selvä vihollinen, kurdit. Saattaa olla, ettei Turkissa ole pahemmin välitetty jakaa muita etelänaapurin aseryhmiä hyviksiin tai pahiksiin, eikä Ankara ehkä halua ärsyttää Nato-kumppaneitaankaan pelkästä ärsyttämisen ilosta. Mutta minkäs teet, jos olet Venäjän ja Iranin kelkassa.Uutistoimisto Reutersin maanantaina välittämän uutisen mukaan Turkki vahvisti aloittaneensa tiedusteluoperaation Idlibin maakunnassa. Eli Ankara on ryhtynyt pystyttämään tiesulkuja ja kokoamaan Idlibin maakunnan Kuka kukin on -kirjaa.Tiedotusvälineiden mukaan turkkilaisjoukot ovat jo hyökkäysasemissa. ”Turva-alue” on viisainta kirjoittaa viimeistään nyt lainausmerkkeihin.