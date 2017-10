Pääkirjoitus

Politiikalle on tilaa urheiluareenoillakin

Mieli­kuvissani

Amerikkalainen

Yhteen

Itse asiassa

kyrilliset kirjaimet liittyvät vahvasti urheiluun. Kieltä en osannut, mutta Izvestija-turnaus sai jääkiekosta innostuneen alakouluikäisen uteliaaksi. Piti ­oikein tietosanakirjasta selvittää, miksi SM-liigasta tutun suomalaissentterin maajoukkuepaidan selässä luki yhtäkkiä Pyytty.Aakkosten ja urheilun yhteys tuli päivitettyä edellisten talviolympialaisten avajaisissa. Sotšin kisaisäntä esitteli yhdessä ohjelmanumerossa mahtipontisesti venäläisiä saavutuksia a:sta aina Rossija-sanan päättävään ja-kirjaimeen. Mukaan mahtui vaikuttava kirjo keksintöjä ja kulttuurin, tieteen ja historian suur­nimiä.Yksi kirjain särähti korvaan ja pisti silmään jo tuolloin suoraa lähetystä katsoessa.I niin kuin imperiumi. Mahti­pon­tisuudessa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä. Harva suurkisojen järjestäjämaa malttaa pitää kynttiläänsä vakan alla, kun yleisönä on koko maailma. Kevättalven 2014 jännittyneessä poliittisessa tilanteessa Venäjän imperiumin esiin nostamisella oli silti jotenkin ikävä klangi. Eikä imperiumin vastaiskua tarvinnut odottaa kauan. Krimin valtaus alkoi vain muutama päivä Sotšin kisojen päättymisen jälkeen.Jalkapallon MM-kisat pelataan ensi kesänä Venäjällä. Seuraavat talviolympialaiset ovat edessä jo alkuvuodesta Etelä-Korean Pyeong­changissa, vajaan sadan kilometrin päässä Pohjois-Korean rajalta.Ei vaadi kummoisia ennustajanlahjoja veikata, että maailmanpolitiikka on vahvasti läsnä vuoden 2018 urheilun suurtapahtumissa. Edessä lienee sekä valtiojohtoista urheilun masinoimista politiikan välineeksi että yksittäisten urheilijoiden mielenilmauksia, niin isäntien kuin vieraidenkin taholta.jalkapallo oli tämän syksyn alkaessa etulinjassa, kun politiikka tuli väkevästi mukaan urheiluun Yhdysvalloissa. Tai ehkä pikemminkin toisin päin: urheilu tuli mukaan politiikkaan.Pelinrakentaja Colin Kaepernick protestoi afroamerikkalaisiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastaan ensimmäisen kerran jo yli vuosi sitten, kun hän kieltäytyi seisomasta pelejä edeltävän kansallislaulun aikana. Yhdelle polvelle polvistuminen oli jonkin aikaa vain yhden miehen tavaramerkki, mutta uuden NFL-kauden alettua Kaepernickin esimerkkiä alettiin seurata paljon laajemmin.Liikkeestä tuli nopeasti ilmiö. ”Ta­ke a Knee” -kannanotto on saanut monet ammattilaisurheilijat avoimelle törmäyskurssille Yhdysvaltain presidentin kanssa. Onpa protestin kärki osunut mustien asemaan tai koko Trumpin hallintoon, kuvat rivissä polvistuvista urheilijoista ovat olleet vaikuttavia. En ole ainoa, jolle ne ovat tuoneet mieleen Meksikon olympialaiset vuonna 1968. Tuolloin amerikkalaiset pikajuoksumitalistit aiheuttivat palkintopallilla sekä ihastusta että paheksuntaa, kun he nostivat nyrkkiin puristetut kätensä pystyyn kan­nanottona kotimaansa rotukysymykseen.ja erikseen kirjoittamisella on tässäkin tapauksessa väliä. Urheilun ja liikunnan kansanterveydelliset vaikutukset ovat kiistattomia. Urheilun ja politiikan suhde taas kertoo mielestäni paljon kansan terveydestä. Ratkaiseva mittari terveydentilalle on, kanavoituuko suhde kansallista yhteiskuntaa ja kansainvälistä yhteisöä rakentavaksi vai hajottavaksi. On parempiakin tapoja yhdistää urheilu ja politiikka kuin valtiollinen dopingohjelma tai kiihkokansallinen propaganda.Demokratiat ovat tavanneet antaa tilaa vapaalle kansalaiskeskustelulle. En keksi, miksei sama sanan- ja mielipiteenvapaus koskisi huippu-urheilijoita. Vaikka politiikka ei ole aktiiviurheilijoiden ensisijainen lei­pälaji, urheilun ei tarvitse välttämättä olla sen epäpoliittisempaa kuin vaikka taiteenkaan. Samat kriteerit ja lainalaisuudet pätevät. Viha­puheelle ei pidä antaa sijaa, mutta yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuminen on sallittua, suotavaakin.urheilu voi osoittautua hyvinkin tärkeäksi yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavaksi. Esimerkiksi TPS-jääkiekkoseuran taannoinen kannanotto syrjintää ja ennakkoluuloja vastaan oli raikas tuulahdus suomalaiseen keskusteluun.Alhaalta ylös nousevalla kansalaisvaikuttamisella on sijansa myös urheilun piirissä. Ja olihan niissä Sotšin olympia-avajaisissa aakkosten kautta esiin nostettujen sanojen joukossa myös rakkaus.