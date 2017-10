Pääkirjoitus

Juha Sipilä ei aio luopua asemastaan

Juha Sipilä (kesk) sanoi viime lauantaina Ylen Ykkös­aamussa olevansa valmis jatkokaudelle, jos keskustaväestä löytyy riittävästi luottamusta. Talven aikana katsotaan, ovatko keskustalaiset halukkaita jatkamaan Sipilän johdolla.”Jos eivät ole, sitten vaihdetaan miestä”, Sipilä sanoi.Aloittaessaan hallitustunnustelijana vuonna 2015 Sipilä julisti motokseen ”tulos tai ulos”. Sen on tulkittu tarkoittavan, että joko Suomen talous saadaan hallituskauden aikana kuntoon tai Sipilä jättää sekä keskustan että maan johtamisen muille.Tuo mittauspäivä siis lähestyy. Keskustan seuraava puoluekokous on ensi kesänä, mutta Sipilän mukaan asiaa puidaan puoluevaltuuskunnan kokouksessa jo keväällä.Sipilän voi hyvin uskoa olevan sanoissaan vilpitön. Mutta Sipilällä oli viime viikonloppuna myös hyvä hetki julistaa, että kyllä hän voi paikkansa vapauttaakin. Maan talouskehityksessä on jo jonkin aikaa näkynyt myönteisiä merkkejä. Kyselyissä hänen oman puolueensa kannatus on sen sijaan jättänyt paljon toivomisen varaa.ännen Median kyselyn mukaan puolet keskustaväestä haluaa Sipilän jatkavan keskustan johdossa. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen nousee kyselyssä mahdollisista haastajista ykköseksi 15 prosentin kannatuksella. Kaikkonen vastasi saman tien, ettei hän lähde haastamaan Sipilää.Kaikkosella on vielä hyvin aikaa pyrkiä keskustan johtoon siinä vaiheessa, kun Sipilä aikanaan päättää luopua. Toinen varteenotettava seuraajaehdokas on peruspalvelu­ministeri Annika Saarikko.On ollut aikoja, jolloin tyytymättömyys Sipilään on ollut nykyistä voimakkaampaa, etenkin eduskuntaryhmässä. Moni konkaripoliitikko pettyi ministerivalintoihin, kun Sipilä syrjäytti valinnoissaan kokeneita poliitikkoja ja otti liikenne- ja viestintäministeriksi politiikan untuvikon Anne Bernerin. Tämä liittyi puolueeseen vasta vaalien alla kilpailutettuaan kokoomusta ja keskustaa keskenään.Keskustan tai koko maan johtamisen kannalta Sipilän luopuminen ei välttämättä olisi katastrofi, vaikka pääministerikausi jäisikin vajaaksi. Kansanvaltaan kuuluu johtajien säännöllinen vaihtuminen tai jopa vaihtaminen. Edellistenkin pääministerien kaudet ovat olleet vajaita. Pitää mennä Paavo Lipposen (sd) päiviin, ennen kuin pääministeri on johtanut maata kokonaisen hallituskauden ajan.Keskustasta on ajoittain kuulunut jupinaa, että Sipilä on keskittynyt liikaa maan talouden kuntoon saattamiseen. Kenttäväki ja puolueen kannatus ovat jääneet ykköstavoitteen varjoon. Keskustaväki on tottunut odottamaan, että jos oma puolue on hallituksessa, jollain tavalla siitä hyötyy myös kenttä – esimerkiksi niin, että investoinnit infrastruktuuriin näkyvät oman alueen työllisyydessä.Siihenkin kritiikkiin Sipilä vastasi jo ennen pääministeriaikaansa puhuessaan puolueensa puoluevaltuustolle eduskuntavaalien 2015 jälkeen. Hän sanoi, että isänmaan etu on pantava oman edun edelle.Ajoittaisesta napinasta huolimatta – ja ellei maailmalta tule talouteen tai politiikkaan liittyviä yllätyksiä – Sipilän pääministerikauden loppuajan voisi kuvitella sujuvan keskustan sisältä katsoen rauhallisissa merkeissä. Se, kuinka pitkä tuo loppuaika on, riippuu hallituspohjan kestävyydestä. Ja se on jo toinen kysymys.Sen verran keskusta saattaa kuitenkin joutua pääministerikaudesta maksamaan, ­että seuraavissa eduskuntavaaleissa se ei enää ole suurin puolue.