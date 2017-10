Pääkirjoitus

Ranskassa ”katu” puhuu yhä, mutta kuuntelijat vähenevät

Vallan

kolmijako-opin kotimaassa Ranskassa on totuttu jakamaan valta useampaankin kuin kolmeen osaan. Ranskassa on sellainenkin yhteiskunnallinen toimija kuin ”la rue” – katu. Kun lain­säätäjä, toimeenpanija tai oikeuslaitos ei tuota mieluisaa tulosta, väki menee ­kaduille vaatimaan muutosta.Usein la rue onkin ollut tehokas. Hallitukset ovat lähes säännönmukaisesti ­perääntyneet jo päättämistään ratkaisuista, jos kansa on lähtenyt kaduille.Ranskalaisessa yhteiskunnassa on pohjoismaisesta yhteiskuntajärjestelmästä poikkeavia piirteitä, jotka selittävät suoran toiminnan merkitystä. Ranska ei kehity aina tasapainoisen evolutionaarisesti. Ranskassa vallankumousten perinne on pitkä. Niiden avulla on murrettu vallan vanhoja rakenteita ja ajattelutapoja.Toinen la rue -ilmiötä selittävä asia on se, että Ranskassa ammattijärjestöillä on esimerkiksi Suomeen verrattuna vain vähän jäseniä eikä työmarkkinoiden edustajia yleensä kuulla lakien valmistelussa. Mielenosoitukset ovat tapa, jolla ammattijärjestöt ilmoittavat olemassaolostaan.Vaikka järjestöjen järjestäytymisaste on alhainen, ne saavat tukea politiikasta: Ranskan vasemmisto on Suomen vasemmistoa punaisempi. Ranskan sosialistisen puolueen vasemmalle puolelle jääneissä sekä ay-liikkeessä on edelleen 1950-luvun kaikuja sosialismin tavoittelusta.iistaina la rue otti kantaa. Ranskan monissa kaupungeissa oli mielenosoituksia, ja julkinen liikenne seisahtui suurelta osin. Mielenosoituksissaan työntekijäjärjestöt vaativat, että maan uusi hallitus perääntyisi työlainsäädännön uudistuksista. Edellinen hallitus perääntyi.Jotain ranskalaisessa nelijako-opissa näyttää kuitenkin muuttuneen. Mielenosoituksissa oli väkeä, mutta niin oli myös sitä haikeaa tunnelmaa, joka tulee syksyllä kesää muistellessa.Työelämän uudistuksista on jo päätetty, hallitus ei tällä kertaa tunnu perääntyvän, uudistusten tarpeellisuuden tietävät kaikki, mielenosoitusten saama tuki kansalta hupenee vuosi vuodelta, mielipidetiedustelujen mukaan ranskalaiset eivät usko niillä voitettavan mitään – eikä ­la ruella ole enää entistä voimaa.