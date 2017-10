Pääkirjoitus

Hollywood-pomo sai potkut, vaikka valta-asema oli tähän asti suojannut ahdistelusyytöksiltä

Yhdysvaltalainen

elokuva­tuottaja Harvey Weinstein on pudonnut ryminällä Hollywoodin viihde­teollisuuden huipulta. The New York Times kertoi viime viikolla, että Weinstein on toistuvasti käyttänyt valtaansa studio-omistajana painostamalla naisia seksuaalisiin palveluihin.Harvey Weinsteinin toiminta jatkui tiettävästi vuosia. Sunnuntaina Weinsteinin nimeä kantavan studion hallitus antoi ­hänelle lopulta potkut, ja niin hänet ­liitettiin Yhdysvalloissa kuluneen vuoden aikana seksuaalisen häirinnän vuoksi huipulta pudonneiden miesten joukkoon.Tapahtuma oli myös poliittinen, koska Weinstein on ollut demokraattisen puolueen avokätinen rahoittaja. Riemua republikaanien leirissä vähensi se, että edelliset törkeän ahdistelun paljastumiseen kompastuneet suurvaikuttajat olivat konservatiivisen Fox-kanavan perustaja Roger Ailes ja tähtiankkuri Bill O’Reilly.Donald Trump valittiin Yhdysvaltojen presidentiksi, vaikka hänen ahdistelupuheitaan tuli julki vaalikampanjan aikana.Ahdistelijoiden joutuminen vastuuseen yhteiskunnan huipulla on tärkeää – myös Suomessa. Täällä korkean aseman antaman suojan erityispiirre on ollut alkoholiongelmista vaikeneminen.