Puoskarointi palaa talouteen

selaaminen on opettavaista. Muutamassa vuosi­kymmenessä monet käsitykset esimerkiksi taloudesta ja hyvästä talouspolitiikasta ovat vanhentuneet. Vanhoista lehdistä löytää uutisia, joista voi päätellä, että puolueiden, työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen reseptit ­talouden ongelmien korjaamiseksi olivat – nykymaailman silmissä – kuin poppamiesten puoskarointia lääketieteessä.pistokokeita.Syyskuun 1. päivänä vuonna 1973 ­Helsingin Sanomat kertoi, että Sdp:n inflaationtorjuntatyöryhmä on jättänyt muistion. Sen mukaan kovaa inflaatiota on laskettava panemalla tuontitavarat tiukan hintasäännöstelyn alle. Ratkaisu voisi ryhmän mukaan irrottaa Suomen kansainvälisestä inflaatiokierteestä.Kansainvälisen liiketyöntekijäinliiton puheenjohtaja Herbert Maier (HS 5.6. 1974) kertoi, että inflaatiota tuottavat monikansalliset suuryritykset, joiden hinnoittelua valtiot eivät pysty hillitsemään. Tarvitaan ammattiliittojen ja hallitusten kansainvälistä hintayhteistyötä, Meier arvioi.Ja lisätukea hintojen nousun vastaisessa kamppailussa tuli SAK:lta. Jos hallitus ei heti alenna asumiskustannuksia, työehtosopimukset sanotaan irti, SAK uhkasi (HS 22.10.1974). Marraskuun 13. päivänä samana vuonna Helsingin Sanomat kertoo hallituksen saaneen pysyvän valtuuden alentaa asuntojen vuokria.Tapa puuttua työttömyyden kohtaanto-ongelmaan työvoimakustannusten nousun vastaisessa kamppailussa kuulostaa sekin kummalliselta. Hallitus aikoo jatkaa (HS 1.9.1973) sijainninohjaustoimikunnan työtä. Silloisen hallituksen mukaan toimikuntaa tarvitaan: ryhmä katsoisi, että yrityksiä perustettaisiin sopivasti eri puolille Suomea.oli 1970-luvulla erilainen kuin nyt: se oli protektionistinen, ja valtioiden rooli taloudessa oli suuri. Silti talouden peruslait olivat samat. Jo tuon ajan lehdissä uskaliaimmat kertoivat, että protektionismi ja liika sääntely ovat vain pahasta. Nykyään sen kertoo kuuluvasti taloustutkimus, eikä tutkimusta hyödyntävien päättäjien keskuudessa pitäisi enää olla niitä, jotka eivät tätä tietäisi.Tilastot kertovat toista. EU:n kaupanesteraportti kertoo, että vapaakauppa on vastatuulessa ja usko sääntelyyn vahvistuu. Uusien kaupanesteiden määrä kasvoi viime vuonna kymmenellä prosentilla. Suurimmat taloudet olivat innokkaimpia muurien rakentajia. Maailma palaa talouspuoskarointiin.