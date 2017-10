Pääkirjoitus

Pelokas raha ei halua jäädä Euroopan reuna-alueille

muutama vuosi sitten pankit ja niiden edustajat kautta Euroopan pitivät pankkiunionin rakentamista isona virheenä. Yksi moittijoista oli Nordean, Sampo-konsernin ja metsäyhtiö UPM:n hallitusten nykyinen puheenjohtaja Björn Wahlroos.Wahlroos sanoi Talouselämän haastattelussa (14.9.2012), että pankkien valvonnan tehostaminen on oikein, mutta kaikki muu unionihankkeessa onkin väärin. Hänen mukaansa pankkiunioni ei ratkaise eurokriisiä ja hanke edustaa yhteisvastuun kasvua. Wahlroos toivoi, että eduskunta panisi piikin jo kiinni. Hän lisäsi, että tuolloin pääkonttoriaan Ruotsissa pitänyt Nordea ei päädy unioniin, koska Ruotsi – kuten Britanniakin – sanovat vielä ei pankkiunionille.Myöhemmin mieli muuttui. Kun Nordea päätti syyskuussa siirtää pääkonttorinsa Tukholmasta Helsinkiin, Wahlroos sanoi: ”Pankkiunionin tarjoamat tasavertaiset kilpailumahdollisuudet ja ennakoitavissa oleva sääntely-ympäristö ovat näkemyksemme mukaan Nordean asiakkaiden, osakkeenomistajien ja henkilöstön etujen mukaiset.””On parempi olla silloin tällöin oikeassa kuin aina väärässä. Niinpä minä hylkään mielipiteeni heti kun havaitsen ne virheellisiksi”, sanoi Yhdysvaltojen presidentti ­Abraham Lincoln. Moni muukin kuin Wahlroos on muuttanut mieltään pankkiunionin ­suhteen. Yhteisvastuun kasvattamisen symbolista on tullut esimerkki toimivasta ja ­yhteistä riskiä pienentävästä eurooppalaisesta järjestelmästä.un Suomi päätti omasta kannastaan pankkiunioniin, näkemys oli auki ihan ­viime metreille asti. Valmistelussa näkemystä kirjoitettiin jo pankkiunionin vastaiseksi, koska eduskunnan uskottiin Kreikan kriisin ja perussuomalaisten nousun aikana hylkäävän hankkeen sillä perusteella, että se tuo aina vain lisää yhteisvastuuta. Suomi päätyi lopulta unioniin, vaikka muun muassa ­perussuomalaiset ennakoidulla perusteella sitä vastustivatkin. Myöhemmin perussuomalaiset tukivat hallituksessa unionia rakentavia ratkaisuja. Nyt myös Ruotsi ja Tanskakin ovat linjaamassa kantaansa uusiksi: nekin valmistelevat liittymistä unioniin.aha on muuttunut pelokkaaksi, vaikka Euroopan talous on hyvässä kasvussa eikä pankeilla ole suuria talousongelmia – ehkä Italia poikkeuksena. Kun Britannia valmistautuu nyt EU-eroonsa, Britanniassa toimivat pankit etsivät tapoja siirtyä Manner-Eurooppaan. Kun Katalonian itsenäisyyshanke alkoi herättää pelkoja talouden häiriöistä, ­Kataloniassa päämajaansa pitävät suuret pankit Banco Sabadell ja Caixabank kertoivat jättävänsä Katalonian. Banco Sabadell siirtyy Alicanteen ja Caixabank Valenciaan. Pankit ­tulevat näin varmistaneeksi, että ne ovat mukana pankkiunionissa.Kriisipankkien pelastamiseen varattavat summat ovat vielä pieniä. Pankkien mie­lestä yksi tärkeä etu unionissa on kuitenkin se, että mukana olevat tietävät olevansa tiiviin tarkkailun alla, mikä lieventää keskinäisiä epäluuloja.Toinen selitys pankkien mielenmuutokselle on, että unioni rikkoo pankkien ja val­tioiden välistä sidosta. Unionin sääntöjen mukaan kriisipankin pelastaminen hoidetaan pankkien omistajien kustannuksella eikä veronmaksajien piikkiin. Tämä antaa pankeille tilaisuuden etääntyä poliittisista sidoksista – joita pankkisektorilla on eri­tyisesti Keski- ja Etelä-Euroopassa. Kun Italia säännöistä piittaamatta pelasti kesällä pankkejaan veronmaksajien kustannuksella, ratkaisu kertoi siitä, ettei Italia ole ­valmis sidosten katkomiseen. Pankkien omistus on jakautunut Italiassa pieniksi ­paloiksi. ­Palat muodostavat yhdessä isoja poliittisia valtakeskittymiä sekä äänipotteja.