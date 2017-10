Pääkirjoitus

Helsingin talous antaa tilaa kuntaveron alennukselle

uuden pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) ensimmäinen budjettiesitys sisälsi pienen yllätyksen: Vapaavuori esittää, että Helsinki laskisi kuntaveroa ensi vuonna puoli prosenttiyksikköä nykyisestä 18,5:stä.Jos esitys menee läpi, Helsingin vero­prosentti olisi sen jälkeen sama kuin Espoossa nyt eli tasan 18. Helsinki muutti kuntaveroa viimeksi vuonna 2011, jolloin sitä nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä.Vapaavuori perustelee esitystään kaupungin parantuneella taloudella sekä kallistuneilla asumiskuluilla.Kuntaveron alennuksen vastapainona kiinteistövero on jo noussut ja nousee, kun valtio on korottanut veron alarajaa. Kiinteistöveron tuotto menee kunnille. Euroissa mitaten suurimmat kasvut kiinteistöverossa ovat luvassa Helsingissä ja Espoossa, joiden pitää nostaa veroa.Vapaavuoren budjettiesityksessä arvio kiinteistöveron tuotosta vuonna 2018 on 285 miljoonaa euroa.Helsinki saa jo tänä vuonna myös enemmän yhteisöverotuloja kuin oli odotettu. Kaikkiaan verotulot kasvavat tänä vuonna 222 miljoonaa euroa suuremmiksi kuin talousarviossa ennakoitiin.Suomen piristynyt talouskehitys näkyy myös muiden kuntien taloudessa. Tänä vuonna jo 14 kuntaa laski kuntaveroaan. Verojen kevennys voi osaltaan tukea talouden myönteistä virettä.arin vuoden päästä on edessä todellinen mullistus kuntaveroissa, kun vastuu sote-palveluista siirtyy maakunnille. Kuntaverosta leikataan kaikissa kunnissa 12,3 prosentti­yksikköä. Lopullinen vaikutus kunnan ­talouteen riippuu myös siitä, mikä osuus sote-palveluilla on ollut kunnan menoissa. Helsingissä osuus on selvästi pienempi kuin monessa muussa kunnassa.Helsinki käyttää ensi vuonna enemmän rahaa muun muassa investointeihin ja koulutukseen. Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatkuu kulukuri ja kehittämistyö. Kasvavassa kaupungissa myös palvelujen kysyntä kasvaa.Ainakin vihreiltä, Sdp:ltä ja vasemmistoliitolta voidaan odottaa Vapaavuorelle vastaesityksiä, joiden mukaan rahaa ­pitäisi veron­alennusten sijaan käyttää enemmän palveluihin.