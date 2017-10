Pääkirjoitus

Suomalaisen toimittajan vankeustuomio velvoittaa Suomen hallituksen toimimaan

Turkin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

lehdistönvapauden yhä surkeammaksi muuttuva tila koskee nyt suoraan myös Suomea. Suomalainen toimittaja Ayla Albayrak on saanut Turkissa yli kahden vuoden vankeustuomion ”terrorismi­propagandasta ja kielletyn kurdien separatistijärjestön tukemisesta”.Tuomion perusteena on Albayrakin kaksi vuotta sitten The Wall Street Journaliin kirjoittama uutinen Turkin hallituksen ja Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n välisistä taisteluista. The Wall Street Journal on yksi Yhdysvaltojen tunnetuimmista laatulehdistä.Albayrak sai tuomion poissaolevana, ja hän on nyt New Yorkissa. Oikeudenkäynti ja sen perusteet kertovat paljon Turkin oikeuslaitoksen alennustilasta.Tuomio puolestaan on osoitus keinoista, joita Turkin vallanpitäjät käyttävät yrittäessään vaientaa puolueettoman tiedonvälityksen.Runsaan vuoden aikana Turkin hallitus on sulkenut lähes kaksisataa joukkoviestintä. Turkin vankiloissa on nykyään liki kolmesataa toimittajaa.Tuomio velvoittaa Suomen hallituksen ottamaan asian esiin Turkin hallituksen edustajien kanssa. Turkin pitää kuulla, mitä ulkomaailma ajattelee sen lehdistönvapaus- ja ihmisoikeustilanteesta.