Pääkirjoitus

Maailma muuttuu, mutta usein vasta ylihuomenna

varsinkin syys­sateiden aikaan seuraava päivä tuntuu samanlaiselta kuin edellinen, jokaisen eteen tulee hetkiä, jolloin pitäisi ainakin periaatteessa katsoa tulevaisuuteen.Oman kodin ostoa pohtiva voisi arvioida perheensä tarpeita, työpaikkansa säilymistä sekä asuntojen ja lainarahan tulevia hintoja.Opiskelupaikkaa tavoitteleva ehkä miettisi, miltä työelämä näyttää tulevaisuudessa ja miten itseään voisi parhaiten kehittää.Autokuumeesta kärsivä saattaisi punnita, kuinka kannattavaa oman kulkuneuvon omistaminen on tulevaisuudessa ja mitä eri vaihtoehdot lopulta maksavat.Jos kysyy neuvoja muilta, saa yleensä kahdenlaisia vastauksia. Toisissa maalaillaan suurta muutosta, toisissa varoitellaan lähtemästä mukaan yleiseen haihatteluun.Kumpikin neuvo voi pitää paikkansa riippuen siitä, kuinka kauaksi tulevaisuuteen katsoo.tilastotieteilijä Nate Silver tuli tunnetuksi vuonna 2008, kun hän ennusti maansa presidentinvaalien voittajan oikein 49 osavaltiossa 50:stä. Vuonna 2012 hän osui vaaliennusteessaan ­oikeaan kaikissa osaval­tioissa.Viime vuoden vaaleissa Silver antoi Donald Trumpin valinnalle useimpia muita analyytikkoja suuremman todennäköisyyden, mutta silti hänkin uskoi Hillary Clintonin voittavan.Silver tunnetaan parhaiten blogistaan FiveThirtyEight, mutta hän on julkaissut myös menestyskirjan The Signal and the Noise.Kirjassaan Silver pureutuu het­keksi vanhaan väittämään, jonka mukaan paras sääennuste on, että huomenna on samanlainen sää kuin tänään. Sen sanotaan voittavan kaikki laskentamallit.Silverin kokoaman kaavion mukaan väitteelle on perusteensa.Yhdysvalloissa seuraavan päivän lämpötilan ennustaa tosin parhaiten, jos katsoo tilastoista pitkän ajan keskiarvon. Siitä kauemmaksi tulevaisuuteen on ainakin kahden viikon ajan parempi sanoa sään jatkuvan tasan ennallaan kuin uskoa kaupallisia ennusteita.houkuttelevaa ajatella, että kaikesta muutospuheesta huoli­matta maailma pysyisi paikallaan.Lupaus pysyvyydestä olisi vastapainoa muutostrendien listoille, joista syntyy helposti vaikutelma, että aivan kohta kaikki muuttuu kaikkialla ja nopeasti.Tuoreessa julkaisussa Valtioneuvoston yhteiset muutostekijät ministeriöiden virkamiehet ovat tiivistäneet tulevaisuutta koskevat näkemyksensä viiteentoista kohtaan. Lista on hengästyttävä.Muutoksessa ovat ainakin kansainvälinen järjestys, EU:n ja kansallisvaltion asema, demokratia, globaali talous, Suomen talous, työ, väestö- ja yhdyskuntarakenne, arvot ja asenteet, teknologia, julkinen hal­linto, ilmasto ja ympäristö.Lisäksi eriarvoistuminen, kriit­tinen infrastruktuuri ja luonnonvarojen käytön kestävyys ovat vähintään kysymysmerkkejä.Silti huominen on kuitenkin aika samanlainen kuin tämä päivä. Muutos tulee usein vasta ylihuomenna.varautuminen ei koske kuitenkaan vain yksittäisiä ihmisiä, vaan se on olennainen osa yritysten arkea. Kun lukee tarinoita yritysten menestyksestä tai epä­onnistumisista, huomio kiinnittyy ajoituksen merkitykseen.Aika moni havaitsee kyllä, mihin suuntaan maailma on menossa, mutta se ei riitä. Pitää osata sovittaa askeleensa oikein. Kilpailussa voi hävitä sekä olemalla myöhässä että kiihdyttämällä liian aikaisin.vaiheissa on nappiin menneitä ajoituksia, kuten panostaminen digitaaliseen viestintään tilanteessa, jossa perinteiset jätit uskoivat muutoksen tulevan vasta paljon myöhemmin.Vastaavasti matkapuhelinten menestys teki Nokian alttiiksi uudentyyppisten kilpailijoiden hyökkäyksille. Käyttöjärjestelmien osaajat tekivät asiat toisin.Vaikka pystyisi aavistamaan, mikä on otollinen hetki maailman muuttamiselle, yrityksen ongelma on pysyä hengissä siihen asti, että raha alkaa virrata kotiinpäin.Start up -yritykset yrittävät ratkaista tilannetta riskisijoittajien avulla. Suuret yritykset taas pitävät kiinni pian vanhentuvasta mutta yhä rahaa tuottavasta toiminnasta.Energiayhtiöiden toiminnassa tilanne näkyy siten, että mieli palaa kohti ylihuomisen uusiutuvia ratkaisuja mutta kassavirtaa kerätään eilisestä periytyvillä laitoksilla.