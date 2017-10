Pääkirjoitus

Käsitys totuudenjälkeisestä ajasta on itsessään totuudenjälkeinen – tästä ilmiössä on oikeasti kyse

englannin kielen sanakirja Oxford English Dictio­nary valitsi vuoden 2016 sa­naksi termin ”post-truth”, totuudenjälkeinen. Se oli ilmeinen valinta: Google-haku löytää noin 50 miljoonaa osumaa käsitteelle, jota on viljelty erityisesti Britannian EU-kansanäänestyksen ja Yh­dysvaltojen presidentinvaalien jälkeen.Totuudenjälkeinen viittaa olosuhteisiin, joissa tunteet ja omat uskomukset painavat enemmän kuin faktat. Suomeksi: Mennään fiilispohjalta. Demokratia on rikki. Fake news! Trump! Brexit!Valitettavasti käsitys totuudenjälkeisestä ajasta on itsessään totuudenjälkeinen.väittävät politiikan tutkijat Paul-Erik Korvela ja Johanna Vuorelma tuoreessa kirjassa Puhun niin totta kuin osaan – politiikka faktojen jälkeen. Tutkijoiden mukaan termi ei perustu tutkittuun tietoon vaan ”pelkkään tunteeseen ja mielipiteeseen siitä, että elämme uutta aikakautta ja että jokin on muuttunut”.Mutta miksi olemme niin innokkaasti levittäneet tätä käsitystä? Koska muutos on esitetty meihin vetoavana rappiotarinana, sanovat tutkijat. Ajatus rappiosta koskee koko länsimaisuuden ideaa. Keskustelussa on pohjimmiltaan kyse läntisen yhteisön omahyväisestä pohdinnasta koskien lännen tulevaisuutta.Tarinan konnia ovat totuutta rapauttavat populistit ja sen uhreja propagandaan haksahtavat kansalaiset, jotka ­äänestävät väärin. Demokratia kriisiytyy, kun entistä tehokkaammat propaganda-aseet ja sosiaalisen median manipulointi hämärtävät käsitystä totuudesta.erityisestä totuudenjälkeisestä ajasta on lapsellinen ja romantisoiva, väittävät Korvela ja Vuorelma. Ihmiset ovat ennenkin uskoneet ideologioihin, joiden totuuspohja on ohut. Hallitsijat ovat levittäneet propagandaa ja muunnelleet totuutta. Päätökset ovat perustuneet muuhun kuin koviin faktoihin.Tutkijoiden mielestä täsmällisempää olisi siksi puhua luottamuksen jälkeisestä ajasta. Mittausten mukaan kansalaisten luottamus esimerkiksi EU:n instituutioihin on vähentynyt useissa EU-maissa.luettuani hölmistyin. Se on yleensä hyvä merkki. Tunnustan toimittajana tarpeemme iskusanoihin ja tarinallistettuihin kiteytyksiin. Ilman niitä maailma olisi yhtä kaaosta. Kuten se todellisuudessa onkin.Siksi hälytysvalon pitäisi aina syttyä, kun jokin käsite leviää näin tehokkaasti. Silloin tarina on yleensä liian hyvä ollakseen totta.