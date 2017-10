Pääkirjoitus

Espanja otti tärkeän lisäajan kriisissään

on usein moitittu laji, mutta sen osaamisella on merkitystä valtioiden kohdatessa todellisia vaikeuksia.Monissa yhteyksissä arvostelua kohdannut Espanjan pääministeri Mariano Rajoy osoitti lajin hallintaa, kun hän keskiviikkona osasi ­vielä ainakin lykätä suoraa yhteentörmäystä Espanjan keskushallinnosta ja perustuslaista irtaantumaan pyrkivän Katalonian kanssa.Rajoy ilmoitti keskiviikkona Katalonian aluehallintoa johtavalle Carles Puigdemontille, että Puigdemontilla on maanantaihin asti ­aikaa ­kertoa, onko Katalonia tarkkaan ottaen julistautunut itsenäi­seksi ja – mikäli vastaus on myönteinen – torstaihin asti aikaa perua ilmoitus.Katalonian kriisi kiihtyi nykyiseen vauhtiinsa sen jälkeen, kun Puigdemont tiistaina ilmoitti saaneensa lokakuun alun kansanäänestyksestä valtuudet muodostaa Kata­loniasta itsenäinen tasavalta. Samassa yhteydessä Barcelonassa allekirjoitettu ­itsenäisyysjulistus kuitenkin jäädytettiin joiksikin viikoiksi. Myös Puigdemont osasi väistää.Jos Puigdemont ei nyt yksiselitteisesti peru itsenäistymisilmoitusta, Espanjan hallitus ottaa käyttöön perustuslain artiklan 155 antaman mahdollisuuden alistaa Katalonia keskushallinnon johtoon ja järjestää alueella ennenaikaiset vaalit.Perustuslain raskaimman pykälän aktivointia on arvosteltu myös Madridissa, ja sen käytön seuraukset ovat arvaamattomia.Madridissa odotettiin yleisesti, että Espanjan keskushallinto ilmoittaisi heti pakkotoimien aloittamisesta, mutta Rajoy antoi kuitenkin tilaa ja aikaa sovinnon hakuun. Laajemmin merkittävää oli, että päätös kytkettiin oppositiossa olevien sosialistien vaatimuksesta hankkeeseen uudistaa Espanjan perustuslakia.iitä voi olla monta mieltä, millaista poliittista taituruutta Rajoy ja Kata­lonian hajanaisista ryhmistä kokoon parsittu johto ovat osoittaneet päästäessään ­sekä Katalonian että koko Espanjan tulevaa kehitystä varjostavan kriisin näin pit­källe.Kyseessä on eurooppalaisellakin mittakaavalla hirveä molemminpuolinen epäonnistuminen.Sekä historia että Espanjan politiikan dynamiikka ovat ehdollistaneet kummatkin osapuolet vääriin ratkaisuihin. Espanjan perustuslain muutoksen tarve on ilmeinen ­eikä vain taktisen pelin väline kesken tämän kriisin.orstaina, Espanjan kansallispäivänä, sekä Madridissa että Barcelonassa oli ­hyvä tilaisuus pohtia, miten yhteiselon pitäisi toimia.Kataloniassa on ollut taipumusta unohtaa alueen monisäikeinen riippuvuus muusta Espanjasta. Vastaavasti keskushallinnossa on lakaistu maton alle se, että Espanjan nykyinen autonomisia alueita koskeva lainsäädäntö toimii huonosti.Vuonna 1978 voimaan tulleen perustuslain mukaan Espanjan yhtenäisyys on ­peruuttamatonta, mutta samalla maa koostuu autonomisista alueista. 1980-luvulla ­niitä muodostettiin Espanjaan yhteensä 17.Kataloniassa autonomia on ollut lähinnä lypsykone, jolla Katalonian johto on hakenut Madridista rahaa ja valtuuksia vastineena keskushallituksen tukemisesta. Samaan aikaan Katalonia on valittanut maksavansa liikaa muun Espanjan menoista.Jos ja kun tähän kriisiin haetaan ratkaisua, mahdollisuuksien joukossa pitää olla myös todellinen poliittinen autonomia Katalonialle osana Espanjaa.