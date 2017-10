Pääkirjoitus

Viileä kesä ja märkä syksy johtivat katovuoteen

Suuri osa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

H

suomalaisista voi suhtautua kesähelteiden puuttumiseen lomaa haittaavana tekijänä ja märkään syksyyn pukeutumiskysymyksenä. Maanviljelijöiden näkökulmasta tuloksena ei kuitenkaan ole hallittava määrä mielipahaa vaan katovuosi.Kadosta puhuminen kuulostaa menneiden aikojen paluulta, ja erityisen kolkon kaiun sana saa suurten nälkävuosien 150-vuotismuiston aikaan. Silti nyt voidaan sanoa, että itsenäisyyden juhla­vuodesta on samalla tulossa katovuosi.Viljelmien surkean tilanteen voi havaita myös ohikulkijan silmin. Pelkästään se, että merkittävä osa viljojen puinnista on venynyt viileiden ilmojen takia lokakuulle, kertoo tilanteen poikkeuksellisuudesta. Kun tämä kuu on vielä ollut monin paikoin erityisen sateinen, lopputulos on surkea: vilja alkaa pilaantua, ­eivätkä pellot kestä koneita.Tämä viikko on käytännössä viimeinen sadonkorjuuviikko. Sääennusteet tosin kertovat, että sekin jää monin paikoin teoreettiseksi mahdollisuudeksi.Erityisen pahalta tilanne näyttää Itä- ja Keski-Suomessa. Jos sato on saatu korjatuksi, sekä määrä että laatu ovat kärsineet. Leipävilja on monin paikoin menossa rehuksi. Osa kasvustosta joudutaan jättämään peltoon.Vauraassa Suomessa kuluttajien ei tarvitse kuitenkaan pelätä, että ensi talvena jouduttaisiin kiristämään vyötä elin­tarvikkeiden puuttumisen takia. Tuonti pitää suomalaiset leivässä.Maatalouden harjoittajien kannalta ­tilanne on synkempi. Vaikka peltoalaa painottava tukijärjestelmä pehmentääkin katovuoden vaikutuksia, tulojen pieneneminen ja kulujen kasvu syövät tiliä.uono satovuosi voi osaltaan vauhdittaa tuotannosta luopumista maatiloilla. Maaseudun Tulevaisuus on laskenut (11.10.) Luonnonvarakeskuksen ennusteista, että neljäsosa nykyisistä tiloista lopettaa vuoteen 2025 mennessä.Tärkeimpiä syitä luopumiseen ovat jatkajan puute sekä heikot kannattavuus­näkymät. Yhden vuoden sääolot tuskin vaikuttavat tilan jatkajan löytymiseen, mutta kannattavuuden kanssa painivilla tiloilla katovuosi voi olla ratkaiseva tekijä luopumispäätöksen ajoituksessa.