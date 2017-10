Pääkirjoitus

2000-luvun

voi hämmentää, jos menee ravintolaan Kööpen­haminassa. Tarjolla voi olla vegaanihipsterin ekoruokaa, mutta useimmiten listalla on sianlihaa eri muodoissa, kuten klassikkoruokaa – paistettua sianläskiä perunoiden ja persilja­kastikkeen kera.Läskisoosi ja perunat on myös suomalainen perinneruoka, mutta kuinka monessa ravintolassa sitä vielä saa?Sianläski voi hyvin Tanskassa tietysti siksi, että lihantuotanto on Tanskalle suunnilleen sama asia kuin metsäteol­lisuus Suomelle. Toinen syy on, että tanskalaista on vaikea pakottaa mihinkään. Tanskalainen syö ja juo mitä ha­luaa, eikä häntä ohjata terveysvalistuksella. Hän ottaa yleensä rennosti ja nauttii elämästä.Pohjoismaat ovat monessa asiassa samanlaisia, isoja erojakin on. Suomalaiset ovat perinteisesti uskoneet auktoriteetteja helpommin kuin viikinkien jälkeläiset. Sote-uudistuksessakin on puhuttu paljon hallintorakenteista sekä kuntien ja valtion suhteesta. Muissa Pohjoismaissa puhuttiin kansalaisen oikeuksista saada palveluja.Syitä voi hakea tsaarinvallan ajasta, mutta historioitsijoiden mukaan keskeisin syy lienee sota. Sodassa kansalaisten on tehtävä, mitä johtajat käskevät. Alamainen asenne juurtuu syvälle, jos se on ollut kansan selviytymisen ehto.Suomessa kilpailukykyä haetaan edelleen ylhäältäpäin jaettavilla kiky-käskyillä sen sijaan, että ihmisiä kannustettaisiin innostumaan työstään ja ideoimaan jotain uutta. Tes-neuvotteluihinkin lähdetään kuin vastassa olisi vihollinen.Muissa Pohjoismaissa rakentava vuoropuhelu ja vastapuolen kunnioitus näyttävät onnistuvan helpommin.digitaloudessa menestys­tarinoita tekevät luovat oman tiensä kulkijat. Internetin aikakaudella pienet start up -yritykset vievät leivän vanhoilta dinosauruksilta. Ainakin nuoremmat ikäpolvet ymmärtävät tämän Suomessakin, ja moni toivoo henkisen ilmapiirin muutosta.Tanskassa kilpailukykyä ei voi rakentaa käskyttämällä eikä kriisitietoisuutta saada aikaan vetoamalla valtiontalouden ahdinkoon. Työpaikoilla johtajien ja työntekijöiden välissä on harvinaisen vähän pokkurointia tai pelkoja.Tanskassa on helppo irtisanoa työntekijöitä, mutta työntekijäkin voi jät­tää helposti työpaikan, joka ei miellytä. Tällainen ilmapiiri ei synny määräyksillä: tarvitaan vahvaa luottamusta itseen, omiin valintoihin ja muihin ihmisiin.