Pääkirjoitus

Espanja voisi toimia paremmin liittovaltiona

tapahtumat Kata­loniassa saavat kysymään, onko ­Espanjasta kansakunnaksi tai kansallisvaltioksi.Nationalismin keskeisiä teemoja ovat alueellinen valta ja itsemääräämisoikeus – sekä identiteetti, jota käytetään tukemaan ja oikeuttamaan tällaista suvereenia valtaa.Poliittisena yhteisönä Espanja on erikoinen rakennelma. Sen alueella on espanjalaisten lisäksi kolme erillistä ”kansallisuutta”, joilla on oma kieli ja alue: Baskimaa, Galicia ja Katalonia. Vuoden 1978 perustuslain mukaan kaikilla itsehallinto­alueilla – niitä on yhteensä 17 – on omia hallintoelimiä ja parlament­teja. Baskimaalla ja Navarralla on ollut historiallisista syistä myös ­veronkanto-oikeus.Nyt tämä rakennelma on histo­riansa suurimmassa kriisissä. Pääministeri Mariano Rajoyn vähemmistöhallitusta, kuningasta ja keskusvaltaa vastassa on vahvistunut alueellinen nationalismi.hallituspuolue Partido Popular edustaa konservatiivista Espanjaa, jonka identiteetti perustuu kuningaskuntaan ja kenraali Francon pitkällä valtakaudella sementoituun sentralismiin.Espanjalaisen oikeiston Espanja on ”yksi ja ainoa”. Tämä Espanja jatkaa imperiumin ja kuningas­kunnan perinnettä ja vaalii samalla perinteisiä katolisia ja konservatiivisia arvoja, joita vahvistettiin Francon diktatuurissa Espanjan verisen sisällissodan (1936–1939) jälkeen.Demokraattisen tasavallan vuodet 1931–1936 ja niiden jälkeen käyty Espanjan sisällissota olivat tässä katsannossa ikäviä harhapolkuja. Rajoyn hallituksen taipumaton asenne ja kovat otteet Kataloniassa miellyttävät konservatiiveja.Francon diktatuurin jälkeiset hallitukset – erityisesti Felipe Gonzá­lezin johtama sosialistipuolue neljän valtakautensa aikana vuosina 1982–1996 – loivat pohjan moder­nille Espanjalle.Demokratiaa ja uusia käytäntöjä rakennettaessa vanhat jännitteet jäivät kuitenkin voimaan. Eikä ole ­kovin kauan siitä, kun ­Euroopan terrorismikeskustelu kietoutui vahvasti Baskimaan kysymykseen.Baskiterrorismin vastustaminen sai Espanjan puolueet toimimaan yhdessä nationalismin neutralisoimiseksi. Kun Baskimaan itsenäisyyttä ajanut separatistijärjestö Eta lopetti aseellisen toimintansa vuonna 2011, nationalistiset liikkeet saivat liikkumatilaa. Voitiin taas puhua nationalismista olematta terroristeja.Demokratiaan kypsyttiin hitaasti. Tie oli erilainen ja pitempi kuin muualla ­Länsi- ja Keski-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeen.Uutta demokratiaa arvostettiin Espanjassa, mutta sitä rakennet­taessa nationalistisen ja keskus­valtaisen menneisyyden traumoja ei purettu riittävästi. Päämääränä oli sisällissodan ja diktatuurin toistumisen välttäminen – ja näiden lähimenneisyyteen liittyvien kipeiden muistojen häivyttäminen.kaduilla osapuolina ovat ennen kaikkea Rajoyn hallitus – jota tukevat perinteisen sentra­lismin kannattajat sekä kuningas ­Felipe VI – ja Kataloniassa suhteellisen suosittu ja monin tavoin ääri­nationalistinen katalaanien ydinjoukko. Kolmas poliittinen voima on Espanjan vasemmisto, johon kuuluu sekä keskusvallan että ”kansallisuuksien” Espanjan kannattajia.Kansallisvaltion tulevaisuus riippuu Katalonian kysymyksen ratkaisusta. Espanjan on valittava, miten ja keiden ehdoilla kansallinen identiteetti määritellään. Ovatko rikkaat katalaanit ja köyhemmät andalusialaiset tasavertaisina mukana?ratkaisu olisi muokata Espanjan ku­ningaskuntaa aidoksi liitto­valtioksi ja tasavallaksi. Nykyisten ”kansallisuuksien” ja itsehallinto­alueiden asema pysyisi entisen kaltaisena, mutta liittovaltion ja osa­valtioiden suhteet voitaisiin järjestää aiempaa selkeämmin.Kuningaskunnan lakkauttaminen ja perustuslain muuttaminen tasavaltalaiseksi on kuitenkin pitkä ja vaikea prosessi. Suhtautuminen monarkiaan jakaa kansakuntaa eri lailla kuin nationalismit.Myös kielikysymys on vaikea asia. Katalonia on virallisesti kaksikielinen, mutta käytännössä katalaania suositaan espanjan kustannuksella. Espanjaa puhuvia ihmisiä syrjitään monissa Kataloniassa toimivissa kansalaisjärjestöissä, säätiöissä ja seuroissa. Katalonian ja espanjan puhujat pitäisi saada tasa-arvoiseen asemaan, jotta Espanjasta voisi tulla toimiva liittovaltio, johon Kataloniakin voisi ongelmitta kuulua.